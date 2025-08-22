Histórico: Los árbitros españoles explicarán sus decisiones públicamente

El periodista Edu Pidal ha informado en 'Radioestadio Noche' de que por primera vez en la historia del fútbol en España los árbitros van a explicar ciertas jugadas que tengan lugar en la Primera División de la Liga. Comenzarán a hacerlo después del parón de selecciones previsto para la semana del 1 al 9 de septiembre, cuando se lleven jugadas tres jornadas del campeonato doméstico. Además, la Real Federación Española de Fútbol difundirá las aclaraciones a través de sus redes sociales.

Asimismo, el Comité Técnico de Árbitros ha designado a una comisión formada por los entrenadoresJosé Ramón Sandoval, José Luis Oltra y José Luis Sánchez Vera y por el exfutbolista Fernando Morientes para seleccionar las jugadas que se analizarán. La reunión que mantendrán para escoger dichas acciones será semanal a partir del 1 de septiembre.

Pese a que los encargados de elegir las jugadas será este comité designado, ellos no le pondrán voz, tan solo harán la criba y será el máximo órgano de control de los árbitros quien proceda con las aclaraciones que sean oportunas. De esta forma, España se convierte en el primer país en implementar este sistema.