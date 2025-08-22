DEPORTES

Histórico: Los árbitros españoles explicarán sus decisiones públicamente

La comisión encargada de seleccionar las jugadas estará formada por los entrenadores José Ramón Sandoval, José Luis Oltra y José Luis Sánchez Vera y por el exfutbolista Fernando Morientes.

Carlos Martín

Madrid |

Histórico: Los árbitros españoles explicarán sus decisiones públicamente

El periodista Edu Pidal ha informado en 'Radioestadio Noche' de que por primera vez en la historia del fútbol en España los árbitros van a explicar ciertas jugadas que tengan lugar en la Primera División de la Liga. Comenzarán a hacerlo después del parón de selecciones previsto para la semana del 1 al 9 de septiembre, cuando se lleven jugadas tres jornadas del campeonato doméstico. Además, la Real Federación Española de Fútbol difundirá las aclaraciones a través de sus redes sociales.

Asimismo, el Comité Técnico de Árbitros ha designado a una comisión formada por los entrenadoresJosé Ramón Sandoval, José Luis Oltra y José Luis Sánchez Vera y por el exfutbolista Fernando Morientes para seleccionar las jugadas que se analizarán. La reunión que mantendrán para escoger dichas acciones será semanal a partir del 1 de septiembre.

Pese a que los encargados de elegir las jugadas será este comité designado, ellos no le pondrán voz, tan solo harán la criba y será el máximo órgano de control de los árbitros quien proceda con las aclaraciones que sean oportunas. De esta forma, España se convierte en el primer país en implementar este sistema.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer