Hat-trick esteril de Cristiano Ronaldo en la victoria del Real Madrid al Espanyol

La esperanza es lo último que se pierde, y las matemáticas incluso decían que no era imposible. Ahora sí lo es, y el Real Madrid ya no opta a la Liga BBVA. Eso sí, los de Ancelotti cumplieron. Tenían que ganar, y ganaron. Ganaron 1-4 al Espanyol con un 'hat-trick' de Cristiano que, dicho sea, le hacen tener muy cerca el Pichichi y la Bota de Oro. No pinchó el Barça, pero la honra y el orgullo blanco quedan intactos gracias sobre todo al jugador portugués.

Partido poco intenso por parte de los dos equipos que jugaron a no hacerse daño sabedores de sus objetivos muy diferentes en esta temporada. Una primera parte insulsa, una que supo a poco. El paso de los minutos jugaba en contra de un Real Madrid que parecía agotado y agotarse en su moral tras el 2-2 ante el Valencia y el adiós en la Champions. No estaban finos los de Ancelotti, y el Espanyol iba animándose con el tiempo.

Menos mal que en la segunda parte todo campbió. Incluso llegaron a creer en el milagro de que sí, que había Liga. Se adelantó el Real Madridgracias al gol de Cristiano Ronadlo después de una contra mortal que conujo Benzema y dio un pase a placer para Cristiano Ronaldo. Cero a uno, y el Barça que no anotaba... hasta que llegó Messi para marcar el único tanto en el Calderón y pintar el título de azulgrana.

Intentaba el Real Madrid marcar el segundo cuando un fallo garrafal de Keylor Navas condenó al Real Madrid con el gol de Stuani a placer y empataba el Espanyol.

Las ganas del Real Madrid por engancharse a la Liga eran infinitas y así llegó el segundo del Real Madrid. Gol de Marcelo a pase de Cristiano Ronaldo. Quedaban solo 15 minutos de la jornada, los nervios a flor de piel en el Calderón y mientras tanto, el Real Madrid a lo suyo, marcaba Cristiano Ronaldo su segundo gol a pase de Chicharito.

Y poco después llegaría el cuarto del Madrid y el tercero de Cristiano Ronaldo tras un remate medido al que no pudo hacer nada Casilla.

Al final no pudo ser, solo pueden ser segundos, pero el Real Madrid intentará acabar la Liga dando a Cristiano un Pichichi y una más que posible Bota de Oro. El Getafe espera en el Bernabéu en un partido que puede ser el último en casa para muchos madridistas.