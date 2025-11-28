Hansi Flick: "A Lamine le toca dar un paso adelante"

"Está bien. Muchos jugadores, cuando les cambiamos, no están contentos. Yo también fui jugador y no reaccioné como era debido. Cucurella es uno de los mejores laterales del mundo, muy bueno en defensa. Le toca a Lamine dar un paso adelante, demostrar de nuevo. Es ahora cuándo debe mostrar su mejor nivel", ha declarado Flick en la rueda de previa al choque frente al Alavés. El técnico alemán ha afirmado que "no es justo" culpar a la defensa de la derrota por 3-0 frente al Chelsea. "Cuando perdemos y encajamos tres goles es fácil de decir que no fue un buen partido. Al fin y al cabo, hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con la línea adelantada. Se trata también de la delantera, del centro del campo. Necesito que cada jugador pueda presionar", manifestó.

"Parece que la culpa es de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien todos tendremos problemas. Hicimos bien muchas cosas, pero hay que mejorar. Pedri nos aportará más calidad, ya estamos casi todos disponibles. Queremos ir mejorando tras cada partido", profundizó. De esta forma, Flick confirmó el regreso de Pedri, lesionado en el último Clásico frente al Real Madrid, aunque también reveló que arrancará el partido desde el banquillo. "Jugará minutos, pero no de inicio. Si es posible disputará unos minutos en la segunda parte", afirmó.

Sobre Araujo, principal señalado en la derrota frente al Chelsea, comentó que será baja por un virus estomacal y que "anímicamente está mal" como todo el equipo. "Tiene un virus estomacal y será baja hoy y mañana. Veremos que ocurre de cara al domingo. Anímicamente estamos todos mal, la derrota ha sido difícil, porque pensábamos que podíamos ganar", destacó. "Lo expliqué antes. En el entreno de hoy también. Veo buena dinámica, intensidad, es lo que he echado de menos en algunos tramos contra el Chelsea. Tenemos confianza con y sin balón, pero lo tenemos que demostrar. Sé que cada partido es difícil. Nuestro objetivo mañana son los tres puntos. Cualquier otra cosa queda a un lado", aseguró.

De cara a este duelo frente al Alavés, Raphinha podría volver a ser titular tras tener minutos frente al Chelsea y al Athletic Club. "Por supuesto que le he echado de menos. Es uno de los jugadores más centrados del equipo, se ajusta a nuestro estilo y filosofía, explicó. "Tiene un impacto muy positivo en nuestro juego, es muy bueno en las transiciones. También tiene hambre y muchas ganas de demostrar lo bueno que es después de un gran año. Creo y espero que nos demuestre lo bueno que es", manifestó.