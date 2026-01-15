Hansi Flick: "En la Copa hay que estar listos desde el inicio"

"Toda la emoción, la energía en el estadio contra nosotros será algo normal, esto es la Copa. Tenemos que estar listos desde el principio", afirmó Flick al referirse al contexto del partido copero y a la necesidad de igualar desde el inicio la intensidad del Racing en un estadio de El Sardindero que calificó de "especialmente exigente". El técnico alemán advirtió del nivel mostrado por el conjunto cántabro, líder de LaLiga Hypermotion, en rondas anteriores y reclamó la mejor versión de su equipo. "Ahora tenemos que centrarnos en lo siguiente porque mañana el Racing querrá ganarnos, como ya hizo contra el Villarreal, que es tercero en la Liga. Hay que jugar nuestro mejor fútbol, jugar como Barça y darlo todo para ganar este partido", señaló.

Flick se mostró satisfecho con el momento del grupo tras la conquista de la Supercopa y destacó la mejora colectiva. "Se puede sentir que el equipo está más unido, bien conectado, y que el ambiente en el vestuario es muy bueno, pero mañana tenemos que volver a trabajar como equipo y ganar", apuntó, al tiempo que valoró el rendimiento defensivo y la seguridad que aporta la portería. "Tener un portero detrás que salva situaciones te da tranquilidad", añadió sobre Joan Garcia, que podría ser titular también en Santander. Sobre la llegada del lateral João Cancelo, el entrenador del Barça destacó su calidad y su encaje en el modelo ofensivo del equipo, especialmente ante rivales replegados. "João es un futbolista fantástico, muy profesional, con mucha calidad también en ataque y eso es lo que necesitamos cuando el rival está en su último tercio. Necesitamos calidad ahí y es una buena opción", explicó, abriendo además la puerta a que pueda disputar minutos en Santander. "Puede jugar algunos minutos, lo tenemos en la cabeza", indicó.

Preguntado por la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, Flick evitó valoraciones ajenas pero tuvo palabras de reconocimiento hacia el técnico vasco. "No es mi asunto, esto es fútbol, pero tengo una muy buena relación con Xabi. Es un entrenador fantástico, con un gran futuro. Le deseo todo lo mejor y estoy seguro de que tendrá un gran proyecto la próxima temporada", afirmó. Por último, Flick valoró la confianza que percibe desde el club y el trato recibido por la afición desde su llegada a Barcelona. "Desde el primer día la confianza fue clara y ahora parece una familia. La gente en Barcelona es muy amable conmigo y con mi 'staff'. Hay que disfrutarlo, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad con este club", concluyó.