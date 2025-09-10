Haaland le regala a Noruega una histórica goleada

El cuadro que dirige Stale Solbakken pasó por encima de Moldavia en la primera parte (5-0) en un partido en el que también anotó Martin Odegaard, quien además repartió dos asistencias, y en el que Thelo Aasgaard hizo un póker.

Suman 15 puntos en cinco partidos y son líderes del grupo I, con Italia e Israel (9 puntos) segunda y tercera respectivamente.

Un total de 16 selecciones UEFA tendrán billete para el Mundial. Los 12 primeros de grupo conseguirán el pase directo, mientras que las cuatro plazas restantes se determinarán mediante eliminatorias en las que participarán los 12 segundos de grupo.