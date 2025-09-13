Güler y Mbappé lideran la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad (1-2)

El Real Madrid se ha impuesto a la Real Sociedad por 1-2 en Anoeta gracias a los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler, en un partido marcado por la expulsión de Dean Huijsen en el minuto 32. Por su parte, la Real Sociedad marcó de penalti, pero no le fue suficiente para rascar un punto.

Tan solo habían pasado dos minutos de partido cuando Arda Güler mandó el balón al fondo de la red tras un pase de Mbappé. Si bien, el linier señaló fuera de juego, acción confirmada por el VAR instantes después.

Si bien, no tardó el equipo blanco en inaugurar el marcador. En el minuto 12, Mbappé aprovechó un fallo en la salida de balón de la Real Sociedad para plantarse solo ante Remiro. El guardameta no pudo hacer nada ante el potente disparo del francés.

Pudo marcar el segundo en la siguiente jugada, pero el balón se estrelló en el palo. A partir de ese momento, se sucedieron varias ocasiones de peligro para los blancos, que con el paso de los minutos fueron adueñándose del partido. Tanto Militao como Huijsen pudieron marcar, pero el guardameta txuri urdin lo impidió con sendas paradas.

El colegiado entendió que Militao no llegaba a alcanzar a Oyarzabal

Precisamente, el central español fue el protagonista de una de las jugadas polémicas del partido. El colegiado le expulsó en el minuto 32 de la primera parte tras agarrar a Oyarzábal, que se iba solo. Aunque Militao estaba cerca, el árbitro consideró a Huijsen como último hombre.

Aun así, el Real Madrid no notó la pérdida de un jugador y antes del descanso Güler marcó el segundo tanto del partido. Mbappé, con un espectacular regate, dejó atrás a la defensa y se la pasó al tuco, que remató con el exterior.

En la segunda parte, el Real Madrid al principio se salvó de milagro tras una jugada caótica en la que el remate de Pablo Marín impactó en los dos palos, así como en Tchouameni y Militao. En el minuto 55, una mano de Carvajal provocó un penalti a favor de la Real que transformó Oyarzabal, que engañó a Courtois en el lanzamiento.

Con el paso de los minutos, la Real Sociedad apretó más a los merengues y Courtois tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar el empate. Sin embargo, los esfuerzos del conjunto vasco por empatar se quedaron sin premio y el Real Madrid se llevó la victoria para continuar líder en solitario de La Liga.