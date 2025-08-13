fútbol internacional

La guerra Luis Enrique - Donnarumma estalla en el PSG

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), desveló este martes que la decisión de dejar fuera del equipo al meta italiano Gianluigi Donnarumma es suya al 100 %.

EFE | Europa Press

Madrid |

La guerra Luis Enrique - Donnarumma estalla en el PSG
La guerra Luis Enrique - Donnarumma estalla en el PSG | Getty

"Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier", dijo en rueda de prensa desde Údine, donde se enfrentará al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa. "Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100 % responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita", añadió.

Poco después, Donnarumma confirmó que no continuará en el Paris Saint-Germain después de que "alguien" haya "decidido" que ya no puede "formar parte de este grupo ni contribuir al éxito del equipo. Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera del campo, para ganarme un lugar y defender con orgullo la portería del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo ni contribuir al éxito de este equipo. Esta decisión me deja decepcionado y triste", señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

