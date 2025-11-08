Griezmann firma con un doblete la victoria del Atlético de Madrid frente al Levante (3-1)

El Atlético de Madrid se lleva los tres puntos en esta duodécima jornada de LaLiga EA Sport tras ganar al Levante en el Metropolitano.

El partido empezó con mal pie para los de Julián Calero con un gol en propia puerta de Adrián Dela en el minuto 11 de partido. Pero poco tardaron en buscar el empate, con un gol de Manu Sánchez en el 21 de juego de la primera parte. Completamente solo en su remate en el segundo palo tras un saque de esquina, igualó el marcador (1-1) para el Levante.

Dominio de los locales

Los de Simeone fueron bastante dominantes en posesión en toda la primera parte, y los esfuerzos ofensivos no paraban de buscar la delantera en el marcador. Pero no fue hasta el 61 de juego, con un gol de Antoine Griezmann, cuando el equipo local consiguió dar la vuelta al marcador (2-1) buscando la ventaja frente a los visitantes.

Tuvo su oportunidad Julián Álvarez con un disparo con pierna izquierda desde la última zona fuera del área de penalti, pero desafortunadamente para los de Simeone, se vio desviado a la izquierda y quedó fuera del campo.

El Levante busca el segundo

En el minuto 73, el Levante hizo un cambio táctico al sustituir a Jon Ander Olasagasti por Goduine Koyalipou. Una nueva incorporación que pudo dar más energía a los esfuerzos del Levante para buscar gol en los últimos minutos de partido. Otro cambio llegó para los visitantes, en el 74, todavía con el marcador a favor para los locales (2-1).

No fue hasta el 80 cuando Griezmann, con un doblete, duplicaba la ventaja del Atlético de Madrid frente a los visitantes con un preciso disparo dentro del área de penalti. Un gol que sirvió para sellar los tres puntos del equipo (3-1). Pocos minutos después llegaba el segundo del Levante, que fue anulado tras la revisión del VAR.