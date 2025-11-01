El Atlético de Madrid se impone al Sevilla con goles de Julián, Almada y Griezmann (3-0)

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 3-0 al Sevilla FC en un partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, resuelto con un penalti anotado por Julián Álvarez y los goles posteriores de Thiago Almada y Antoine Griezmann en un tramo concreto de la segunda mitad, dejando a los hispalenses de nuevo con sensación de irregularidad.

En el Riyadh Air Metropolitano, los locales comenzaron con Giuliano Simeone y con Matteo Ruggeri siendo carrileros en defensa de cinco. Y mientras el equipo colchonero se acoplaba, el Sevilla hizo por su banda izquierda un primer acercamiento al área de Jan Oblak, si bien el tiro forzado de Isaac Romero fue obstaculizado a tiempo por Dávid Hancko.

El propio Hancko buscó el peligro al otro lado del campo en el minuto 7, igual que su compañero en la zaga Josema Giménez, pero ninguno de los centrales llegó a cabecear una falta botada por Álex Baena. El exjugador del Villarreal era el encargado de cada pelota parada, habiendo empezado el partido en el doble pivote junto al capitán Koke Resurrección.

Sin embargo, esa posición era orientativa, pues mostró querencia a irse al costado izquierdo mientras Nico González transitaba la medular para combinar esporádicamente con Julián Álvarez. Faltaba chispa entre líneas y lo intentó Rubén Vargas tras un córner con un zurdazo desde la frontal del área y que se marchó bastante desviado.

La respuesta rojiblanca, en el 29', cuajó tras un error de Marcão al despeje; robó el balón Nico González, quien cedió a Koke y éste a Baena, que filtró su pase a un Alexander Sorloth que se acomodó rápidamente y conectó un derechazo que el portero Odysseas Vlachodimos repelió a media altura.

También le faltó poco a Nico González para inaugurar el marcador en el 37', cuando estrelló en el poste una volea de diestra después de un pase de pecho de Sorloth como impulso a una jugada creada por Baena con un pase bombeado en largo. Y como un 'déjà vu', en el minuto 45 fue Oblak quien envió en largo para que Sorloth y Nico se apañasen.

El delantero noruego peinó el balón y el '23' colchonero ganó a César Azpilicueta en carrera para plantarse en el lado derecho del área, si bien Vlachodimos tapó con su cuerpo ese fuerte disparo. Pocos segundos más tarde, Baena encontró a Nico libre de marca y el argentino chocó con Azpilicueta en su control, pidiendo un penalti que Hernández Maeso negó.

Aún entre protestas de la afición local, Vargas protagonizó la última ocasión antes del descanso con otro disparo desde el balcón del área y que también se marchó por encima del larguero de Oblak. Al regreso de vestuarios, los cambios de Nemanja Gudelj y Tanguy Nianzou por Batista Mendy y Azpilicueta mejoraron momentáneamente al equipo visitante.

Adiós a la mejoría sevillista

Lo plasmó Romero con un cabezazo alto en el minuto 56 tras centro de Gabriel Suazo desde la banda izquierda, pero de nuevo los pupilos de Diego Pablo Simeone tomaron el control y en el 60' solicitaron penalti a raíz de un golpe de Nianzou sobre Giménez en un burdo intento de despeje.

Aunque tardó en consultar al VAR, Hernández Maeso finalmente sí pitó esa pena máxima y la 'Araña' Álvarez la transformó en el 1-0 (min.64) con un derechazo a su lado izquierdo. Entonces el 'Cholo' Simeone retiró del campo a Sorloth y a Nico para dar entrada a Almada y a Conor Gallagher, mientras que Matías Almeyda confió en Akor Adams para atacar.

No obstante, sin tiempo para que Adams hiciese algo, el Atlético hizo el 2-0 (min.77) gracias al ímpetu de Giuliano porque le robó a Suazo un pase flojo de Marcão, se marchó en velocidad por la banda derecha y casi en la línea de fondo pasó raso hacia atrás para que Almada empujase el gol a puerta vacía, con Vlachodimos y la zaga en pleno desajuste.

La inercia favorecía a los madrileños, que luego merodearon el 2-0 con un disparo alto de Gallagher y sobre todo con un mano a mano de Griezmann, que delante del portero rival mandó el balón al limbo. Pero el 'Principito' se resarció cerca del minuto 90 marcando el 3-0 con un fuerte derechazo cruzado desde la frontal del área y a pase de Almada.

En casa volvió a sonreír el Atleti, cuya victoria le sirvió para alcanzar los 22 puntos y achuchar al FC Barcelona dentro de los puestos de Champions League. Por su parte, el conjunto sevillano encadenó su tercera derrota liguera y se queda en la mitad de la tabla con 13 puntos.