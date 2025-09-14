Goleada del Barça con dobletes de Fermín López, Raphinha y Lewandowski (6-0)

El FC Barcelona ha vencido este domingo por un tajante 6-0 al Valencia CF en un partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadi Johan Cruyff y resuelto para los locales gracias a un doblete de Fermín López, otro de Raphinha Dias y otro de Robert Lewandowski ante un adversario sin armas.

En el estadio habitual para el primer filial masculino y el primer equipo femenino, el Barça no acusó este escenario y dominó desde el principio. De hecho, en el minuto 5 ya avisó Jules Koundé del peligro culé mediante un tiro raso que repelió con acierto Julen Agirrezabala.

No tardaron los blaugranas en volver a incordiar al portero visitante cuando, en el 10', Ferran Torres mandó arriba un disparo tras un buen pase de Pedri González. Enfrente, la movilidad de Diego López no tenía continuidad y el equipo valencianista, para colmo, encajó el 1-0 antes de la media hora después de un profundo balón en largo de Pau Cubarsí.

Ferran Torres prolongó de primeras esa asistencia lejana para meter el balón a la espalda de un defensor y hacer bueno el desmarque de un Fermín que, escorado a la banda izquierda, se acomodó el cuerpo en plena carrera para marcar con un derechazo potente al poste más alejado.

Con inercia a favor, el hiperactivo Ferran Torres merodeó el segundo tanto de un Barça que, pese a irse al descanso con ventaja mínima, no tuvo problemas para solventar en la reanudación un encuentro que parecía más difícil sobre el papel. El propio 'Tiburón' avisó de lo que estaba por llegar con un remate al palo en el 49' y otra oportunidad en el 52'.

Eso sirvió como preludio inmediato al 2-0, marcado por Raphinha, al rematar estirándose un centro-chut de Marcus Rashford desde el costado izquierdo y a pie cambiado, que creó indecisión entre la zaga 'che' y su guardameta sin que nadie despejase finalmente el peligro. Tres minutos más tarde, Fermín hizo su segundo gol con un zurdazo lejano y fortísimo.

Si el dorsal 16 de los culés había conseguido su doblete, con cierta ayuda por la mala estirada de Agirrezabala en ese 3-0, Raphinha no fue menos y firmó el 4-0 en el 66'; Fermín le mandó un balón bombeado al área y el brasileño lo pinchó para, 'ipso facto', enganchar un zurdazo con bote en el césped y que batió al apabullado portero visitante.

Por si fuese poca tarea para Agirrezabala, salió Lewandowski al campo en el 68' y logró la 'manita' con un golazo a la escuadra, tirando con la diestra dentro del área rival tras haber recibido por abajo un pase de Dani Olmo, otro hombre de refresco para un Hansi Flick que dosificó a gente muy importante quizá como mensaje indirecto a Luis de la Fuente.

De hecho fue otro suplente inicial, Marc Bernal, quien asistió al propio Lewandowski para el 6-0, donde el delantero polaco se desmarcó entre la desajustada defensa del Valencia y definió con una picadita frente a la salida de Agirrezabala a la desesperada. Esta cosecha situó al Barça con 10 puntos en la tabla; mientras, los 'ches' tienen cuatro.

((EN AMPLIACIÓN))