Un gol de Mbappé da la victoria al Real Madrid ante el Getafe (0-1)

El Real Madrid ha ganado al Getafe en la novena jornada de LaLiga EA Sports gracias a un gol de Mbappé en los últimos minutos del partido disputado en el Coliseum. Los de Xabi Alonso llegaron con el marcador empatado a cero en el descanso. No pudieron derribar la solidez defensiva del Getafe en toda la primera parte del partido, que frenó al Real Madrid a pesar de tener a Mbappé en la búsqueda del gol.

Dos ocasiones previas al descanso estuvieron en las botas del delantero francés, durante los primeros minutos del encuentro, en las que más cerca estuvo el equipo de Xabi Alonso de marcar. Pero se toparon con un David Soria en un tercer intento durante la primera parte, en la que el Getafe supo defender bien, acariciando el gol con un disparo desde la frontal de Álex Sancris que se marchó cerca del poste de la portería de Thibaut Courtois.

Mbappé al rescate

Ya en la segunda parte, el austriaco David Alaba fue sustituido por una sobrecarga muscular, dejando el sitio a Raúl Asencio en el primer cambio que hacía el equipo de Xabi Alonso. Por su parte, el técnico del Getafe optó por no realizar ningún cambio al descanso, aguantando a un Real Madrid que no hizo muchos avances tras salir al campo por segunda vez.

No fue hasta el minuto 80 cuando Mbappé abrió el marcador y fue al rescate de un Madrid que cada vez se quedaba más cerca del empate, pero que ha conseguido llevarse los tres puntos en esta jornada de LaLiga. Un gol que llegó segundos después de que el equipo de José Bordalás se quedara en inferioridad numérica por una tarjeta roja directa a Nyom.

El Getafe pudo empatar en el minuto 96 en su único disparo a puerta, en un remate de Kamara que salvó Courtois.