El Girona da un paso de gigante hacia la salvación

Ya las alineaciones, sobre todo la del Real Valladolid, ofrecían nuevas perspectivas, con el regreso de Hein a la portería blanquivioleta, el debut de Iago Parente y una defensa de cinco, que se modificaba en la transición ofensiva. También Míchel presentó varios cambios con el objetivo de lograr la primera victoria del Girona en el José Zorrilla en Primera división. Porque en las dos ocasiones en las que pisó su césped, no pudo sumar. Los visitantes dejaron clara su intención de controlar la posesión y salieron con más intención que los locales, pero la primera oportunidad para abrir el marcador la tuvo Raúl Moro, quien tras una carrera espectacular se plantó solo delante de Gazzaniga y disparó fuera.

Justo en la siguiente jugada, Romeu trató de sorprender a Hein, quien despejó de puños y, sin tiempo para nada, Chuki aprovechó para contraatacar y buscar el gol, pero su lanzamiento fue desviado por el meta visitante. El canterano era de los más activos del Real Valladolid, pero cayó lesionado en el minuto 23 y tuvo que ser sustituido por Iván Sánchez. Su salida parece que dio más espacios al Girona, que creaba peligro cada vez que se acercaban al área local. Tsygankov y Portu se mostraron muy activos en ataque y no perdían la ocasión de sitiar a la defensa blanquivioleta, que tuvo que emplearse a fondo ante los envites del Girona. Pero, a pesar de su mayor dominio, el cuadro catalán tampoco fue capaz de inaugurar el electrónico, por lo que se llegó al descanso con el 0-0 inicial.

No habían pasado ni dos minutos, tras la reanudación, cuando Asprilla se coló en solitario por la banda derecha, lo que vio perfectamente Tsygankov, pero en el uno contra uno frente a Hein se impuso el meta local al desviar el disparo fuera de la portería. El Valladolid no quería sumar su décima derrota consecutiva y aumentó la presión, lo que se tradujo en una gran ocasión de Anuar, que entró con todo para conseguir un potente disparo que fue repelido por el larguero. El equipo blanquivioleta añadió más velocidad a su juego y más mordiente ofensiva, que fueron impulsadas por los cambios, entre ellos la entrada de otro debutante con el primer equipo del Real Valladolid, Alani. El Valladolid pidió penalti por una posible mano en el área del Girona, pero el colegiado, tras revisar el VAR, no pitó pena máxima. Pero esa acción espoleó más a los locales, que buscaron con más ahínco la meta visitante con poco éxito.

Tampoco ofrecía demasiado el Girona, que parecía conformarse con un punto, lo que se contagió en el otro bando. Mejor sumar un punto que perder el choque. Y cuando parecía que el duelo terminaría en empate, un nuevo error de la defensa blanquivioleta propició el gol visitante. La zaga del Valladolid no fue capaz de imponer su contundencia tras una falta sacada por el Girona, sin peligro, pero este se generó tras la ineficacia en los despejes, que dejaron el balón servido en bandeja a un Stuani que solo tuvo que empujarlo al fondo de la red. Ni la suerte estaba con los de Álvaro Rubio. Primero, un disparo de Mario Martín lo sacó Gazzaniga de la línea de gol y en el tiempo de prolongación Anuar entró al remate con demasiada potencia y el balón se marchó por encima de la meta del Girona.