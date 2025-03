El Girona empata ante el Espanyol con un gol de Stuani de penalti

Después del dominio inicial del Girona, el anfitrión se fue creciendo. Ayudó un estelar Joan García bajo palos, que dejó sin efecto los mejores tiros del rival. El cuadro visitante nunca dejó de buscar el premio y lo logró tras redoblar su apuesta ofensiva cuando estaban por debajo en el marcador. El Girona tomó la iniciativa en los primeros compases. Los de Míchel tenían el balón y examinaron las costuras defensivas del anfitrión con centros laterales y acercamientos constantes a los dominios de Joan García. Tsygankov y Miovski estuvieron muy cerca de adelantar a los suyos en los 20 minutos.

Los argumentos ofensivos del conjunto visitante en mucho mayores que los del Espanyol. Los escasos avisos locales eran respondidos al momento. Puado mandó su remate a los guantes de Gazzaniga y Yangel Herrera replicó, dando más protagonismo al portero blanquiazul. La mejor ocasión de los de Manolo González, y hasta entonces de todo el partido, llegó en el minuto 33. Puado conectó con fuerza una asistencia de Jofre Carreras y Gazzaniga sacó una mano salvadora. El cuadro local había recuperado más control de la pelota y llegaba ordenado arriba.

La primera parte terminó con revoluciones altas, con un gol anulado a Puado por una falta previa. El Espanyol tenía ganas de más y empezó al segunda mitad con fuerza. Una contra de Jofre Carreras iniciada desde su campo acabó con un latigazo del canterano en la frontal. Era el 1-0 en el minuto 49. El Girona había perdido brillo. Los blanquiazules estaban crecidos y firmaron minutos peligrosos cerca de Gazzaniga. De hecho, el anfitrión reclamó penalti por manos de Krejcí, que el árbitro no consideró. El duelo entró en una fase de intercambio de golpes.

Tsygankov tuvo muy cerca el empate en el 64, pero no llegó a empujar por centímetros una asistencia de Bryan Gil. Míchel movió el banquillo buscando una reacción en los últimos 20 minutos de encuentro. El técnico reforzó su ataque persiguiendo un gol que se le resistía en el RCDE Stadium. La pólvora de Danjuma tuvo efecto de inmediato en la pizarra del Girona. Su disparo, en el 84, se encontró con una mano de Joan García. El portero del Espanyol exhibió sus reflejos, aunque su estado de gracia no bastó para amarrar el triunfo, como quedó claro en la siguiente acción.

En el minuto 86, Urko cometió penalti sobre Tsygankov. Stuani fue el encargo de lanzar la pena máxima y no falló: el uruguayo lanzó raso, suave y por el centro y puso el 1-1 en el marcador en el 88. La diana fue un mazazo para los blanquiazules, pero ya no hubo más sorpresas en el luminoso. La tensión duró hasta el pitido final. Stuani reclamó otro penalti al colegiado en el descuento, aunque el árbitro no lo señaló y ambos conjuntos despidieron el duelo con empate.