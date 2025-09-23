Gil Marín: "Sigo creyendo al 200 por cien en Simeone"

"La ilusión generada por las inversiones ha llevado ahora mismo a un arranque decepcionante, esa es la realidad, pero no tengo duda de que vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo estos años, que es competir, porque hay talento y hay pasión por parte del entrenador", remarcó Gil Marín en su intervención en la III edición del foro Business Sport Forum organizado por los diarios Expansión y Marca en el espacio Meeting Place de Madrid.

El Atlético de Madrid suma seis puntos en cinco partidos en la Liga, está a nueve del Real Madrid, que ocupa el liderato, y perdió el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Liverpool (3-2). Según Gil Marín, el club sigue teniendo fe en Simeone, por lo que dio a entender que su continuidad al frente del primer equipo no está en tela de juicio: "Sigo creyendo 200 por ciento en él, porque veo que él no ha bajado nada su ilusión y su vocación por seguir compitiendo. Lo que tenemos que hacer es seguir compitiendo a nuestra manera, con nuestros valores, y eso no va a cambiar".

"Cinco partidos no nos pueden hacer cambiar. Llevamos dos años con una inversión cercana a los 200 millones de euros en jugadores. Nos ha costado mucho estar donde estamos. Son doce años consecutivos en la fase de grupos de la Champions, lo que solo han conseguido cinco clubes, y eso es muy difícil", enfatizó el dirigente del club rojiblanco.