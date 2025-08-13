El Getafe traspasa a Omar Alderete al Sunderland

El defensa, de 28 años, llegó al club azulón en 2022 procedente del Hertha de Berlín, tras una cesión inicial, y desde entonces se consolidó como una pieza clave en el esquema de José Bordalás, disputando 35 partidos como titular en la última temporada y acumulando un total de 99 encuentros oficiales con la camiseta del Getafe.

Alderete viajó este lunes a Inglaterra para formalizar su contrato con el Sunderland, que se prolongará hasta 2029, y se convierte en la undécima incorporación del equipo este verano, en una lista que incluye entre otros al delantero español Marc Guiu, al excentrocampista del Arsenal Granit Xhaka y al exjugador del Atlético de Madrid Reinildo. Alderete podría debutar el próximo sábado en el inicio de la Premier League, cuando su nuevo equipo reciba en casa al West Ham United.