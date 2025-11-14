Georgia, un territorio siempre amable para España

El 8 de septiembre de 2023 es una fecha inolvidable en la historia reciente de la selección española. Un niño derribó la puerta de la absoluta e inició una carrera fulgurante hasta convertirse en una de las grandes referencias de España en la conquista de la Eurocopa 2024. En un duelo encuadrado en la fase de clasificación, en el que España debía reaccionar a una inesperada derrota en Escocia para no complicarse su pase directo a la gran cita de Alemania, se exhibió en la que era su tercera visita a Tiflis.

En el 1-7 que pronto encarrilaba Álvaro Morata y dejaba sentenciado antes del descanso con el cuarto tanto de la Roja, tras el tiempo de asueto entraba en escena para disputar toda la segunda parte Lamine Yamal. Curiosamente junto a Nico Williams, los dos extremos que retocaron la identidad de España e impulsaron el éxito en la Eurocopa ganada con más brillantez ante los rivales de mayor grandeza en su firme camino al éxito. Con tan solo 16 años y 57 días, Lamine Yamal sorprendió al mundo en su puesta de largo. Ya había comenzado a brillar con el Barcelona, y su estreno como internacional no pudo ser más ilusionante. Se convertía en el debutante y el goleador más joven de la historia de la selección española. Cerraba una goleada en la que junto al triplete de Morata y un tanto en propia puerta de Kverkvelia, también marcaban su gol Dani Olmo y Nico Williams.

Es el triunfo más amplio en el historial de un enfrentamiento que se inició en 2012 y que, en apenas trece años, ya alcanza diez duelos con el que se disputará en la penúltima jornada de clasificación al Mundial 2026. En los nueve disputados, España venció en ocho, goleó en tres y únicamente cayó en un partido amistoso disputado en Getafe. Marcó un total de 25 goles y apenas recibió 5. En Tiflis, hasta el 1-7, siempre venció por la mínima, 0-1 en 2012 y 1-2 en 2021. El primero de los enfrentamientos se produjo el 11 de septiembre de 2012, con Vicente del Bosque como seleccionador, y lo resolvió Cesc Fábregas a tres minutos del final, a pase de Roberto Soldado. Con sufrimiento, España firmaba un triunfo importante para el acceso al Mundial 2014 donde cedería la corona mundial siendo vigente campeona de Europa.

También experimentó una buena dosis de sufrimiento en su segunda visita a Georgia, en la fase de clasificación al Mundial 2022 con Luis Enrique Martínez como seleccionador. Logró el triunfo en el último instante, en el minuto 92, gracias a un disparo lejano de Dani Olmo. El 28 de marzo de 2021 tuvo que remontar en la segunda parte el tanto de la estrella local, Khvicha Kvaratskhelia. Ferran Torres empató y el gran gol de Dani Olmo mantuvo la firmeza española en Tiflis. Este es el historial de enfrentamientos entre España y Georgia:

11.09.2012 Georgia 0 - España 1 Clasif. Mundial Tiflis

15.10.2013 España 2 - Georgia 0 Clasif. Mundial Albacete

07.06.2016 España 0 - Georgia 1 Amistoso Getafe

29.03.2021 Georgia 1 - España 2 Clasif. Mundial Tiflis

05.09.2021 España 4 - Georgia 0 Clasif. Mundial Badajoz

08.09.2023 Georgia 1 - España 7 Clasif. Eurocopa Tiflis

19.11.2023 España 3 - Georgia 1 Clasif. Eurocopa Tiflis

30.06.2024 España 4 - Georgia 1 Eurocopa 2024 Octavos Colonia

11.10.2025 España 2 - Georgia 0 Clasif. Mundial Elche