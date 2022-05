El futbolista del Blackpool Jake Daniels hace pública su homosexualidad

El futbolista, Jake Daniels, ha anunciado públicamente este lunes que es homosexual. El canterano del Blackpool, que a sus 17 años ha debutado esta temporada con el primer equipo en Championship, la segunda división inglesa, ha explicado en una entrevista en Sky Sports que "llevo mucho tiempo pensando en cómo y cuándo quiero hacerlo. Sé que es el momento. Estoy listo para ser yo mismo, ser libre y tener confianza en todo".

Daniels cuenta también en la entrevista cómo el estigma le ha hecho tener novias en el pasado para que sus compañeros pensaran que era heterosexual pero, dice, "solo fue un gran encubrimiento". Explica, además, cómo se sentía desde que era un niño. "Probablemente tenía cinco o seis años cuando supe que era gay, así que hace mucho tiempo que vivo con la mentira. A esa edad realmente no crees que el fútbol y ser gay no se mezclen. Solo piensas que un día, cuando sea mayor, tendré una novia y cambiaré y todo estará bien. A medida que envejeces te das cuenta de que no puedes simplemente cambiar, no funciona así".

El futbolista explica, además, que con esta declaración espera ayudar a otros chicos a salir y ser un modelo a seguir para ellos. "Solo tengo 17 años, pero tengo claro que esto es lo que quiero hacer y si, al salir del armario, otras personas me miran y sienten que tal vez ellos también pueden hacerlo sería genial".

Daniels cuenta cómo se ha sentido completamente arropado tanto por el club como por sus compañeros. "Ha sido absolutamente increíble. Estoy con ellos todos los días y me sentí seguro. Mis compañeros de equipo me han apoyado mucho. El capitán fue una de las principales personas a las que le conté. Al final solo dijo que estaba muy orgulloso de mí. Significó mucho".

Un año de explosión

Ha sido un año muy especial para el canterano del Blackpool, que con tan solo 17 años ha logrado debutar este año con el primer equipo y firmar su primer contrato profesional.

"He marcado 30 goles esta temporada y acabo de debutar con el primer equipo en Championship. Ahora he decidido salir del armario. Todo ha sucedido a la vez, pero me siento bien. Cuando comenzó la temporada solo quería probarme a mí mismo como jugador y esta era la última cosa en mi cabeza que sabía que tenía que hacer. Ahora está fuera, la gente lo sabe y puedo vivir como quiero. Ha sido increíble", explica en la entrevista.

Idrissa Gana Gueye, la otra cara de la moneda

El pasado sábado el futbolista del PSG Idrissa Gana Gueye rechazó jugar en el partido de la Ligue 1 que enfrentó a los parisinos contra el Montpellier para no ponerse una camiseta con los colores de la bandera LGTBI+ con la que jugaría su equipo. El futbolista senegalés siguió el partido desde la grada tras caerse de una convocatoria en la que había entrado en un primer momento.

Su entrenador, Mauricio Pochettino, alegó que no jugó por un "motivo personal" y el club no quiso hacer ningún comentario a nivel oficial. Todos sus compañeros, entre ellos jugadores de la talla de Leo Messi, Kylian Mbappé o Sergio Ramos, jugaron con camisetas con el número del dorsal con los colores arcoiris con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia que se celebra el próximo martes, 17 de mayo.