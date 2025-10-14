De la Fuente: "Siempre cuidamos la salud de los futbolistas"

"Me da total garantía la relación de futbolistas magníficos que tenemos. Se ha demostrado que, salga quien salga, tiene un nivel excepcional y estoy muy tranquilo. Veremos la evolución de los que participaron el sábado y cómo llegan a mañana. Tengo una idea pero vamos a sacar un equipo de máximo nivel que nos da seguridad en un partido que nos demanda la mejor de nuestras versiones para seguir ganando", dijo en rueda de prensa. "Siempre queremos sacar el equipo más competitivo. Aquí no se hacen regalos ni se hace una selección de compromisos. Tenemos mucha responsabilidad y saldrá la mejor selección. No se hace un favor a nadie, todos se lo han ganado. Queremos seguir ganando, el equipo tiene mucha hambre y el partido de mañana sería dejar casi cerrada la clasificación", añadió.

Tras la polémica surgida en la ventana de septiembre con las lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams, y perder por lesión en octubre a varios jugadores, ya en la concentración a Dean Huijsen, Dani Olmo y Ferran Torres, De la Fuente defendió la forma en la que siempre actúan con el jugador dando prioridad a su salud. "No es de ahora, de esta semana, desde hace mucho tiempo trabajamos y cuidamos la salud de los futbolistas. Se han producido una serie de situaciones particulares en cada jugador que nos indicaban que tenían que dejar la concentración. Lo hemos hecho siempre", explicó.

"Jornada tas jornada en LaLiga vemos como se lesionan futbolistas. Esto es otra jornada más y se pueden lesionar. No sé por qué se cargan más las tintas, debería de ser un orgullo para todos que los futbolistas estén aquí. Son circunstancias del fútbol las lesiones, pero nosotros priorizamos la salud del futbolista aunque se digan cosas que no se corresponden a la realidad", defendió. Descartó el seleccionador español que los clubes no quieran ceder a sus jugadores a la selección y recordó que con la llamada el futbolista da un "salto cualitativo en su trayectoria profesional" y que "su valor se multiplica". Insistió en que hay una máxima: "Ante la duda, prima siempre la salud del futbolista".

Sobre Ferran Torres, que no viajó a Valladolid y regresó a Barcelona, De la Fuente aseguró que "tiene unas molestias" y no estaba al máximo para jugar. "En un ejercicio de honradez me transmite que no está al cien por cien y se ha decidido que tenga descanso. Es un hombre muy importante en nuestro futuro. Espero que se recupere de esas molestias lo antes posible", subrayó.

Por último, recordó uno de los momentos más duros que ha vivido como seleccionador, la grave lesión de rodilla de Gavi en el último encuentro de España en Valladolid. "Ya está superada porque Gavi está jugando, aunque ahora tiene una lesión, pero está olvidado. Es la parte más fea pero la lesión es inherente al deporte. No he conocido a nadie que no las tenga. Fue un momento muy difícil por lo que significa para este grupo y para mí. Es una prueba para ser mejor y tener más fortaleza. El sufrimiento es parte de la vida y del deporte", afirmó.