De la Fuente: "En la segunda parte nos faltó frescura e intensidad"

"Estos partidos se suelen afear si no mantienes la intensidad, te contagias del rival. Hemos hecho un muy buen primer tiempo para dejar solucionado el resultado, pero nos habíamos propuesto seguir mejorando y nos ha faltado finura, frescura e intensidad. El domingo será otra exigencia y será diferente", dijo en rueda de prensa. "Me habría gustado tener más continuidad pero nos hemos contagiado del ritmo del rival. Nos impide sacar una conclusión más positiva pero el objetivo está cumplido con los tres puntos. El primer partido de la temporada siempre es difícil y esperamos que el segundo sea mejor", añadió.

Celebró De la Fuente el regreso con la selección un año después de Dani Carvajal y Rodri Hernández, aunque lamentó que con su entrada en el segundo acto, no lograra revitalizar el juego de su equipo. "Era un objetivo que han cumplido con su vuelta pero no ha sido de manera gratuita, se lo están ganando y lo merecen. Queríamos que fueran nuevas variantes para volver a tener el ritmo que deseábamos de juego pero no lo hemos conseguido. Pese a ello estamos muy contentos de volver a sumarlos a la causa", afirmó.

El nivel de Martín Zubimendi promete lucha por la demarcación en la que antes de su grave lesión de rodilla era un fijo Rodri. "Es una grandísima noticia, tenemos en muchas posiciones a los mejores del mundo", reflexionó De la Fuente. "Rodri en su momento era el mejor y ahora puede serlo tras la lesión, y tenemos al segundo mejor del mundo que es Martín (Zubimendi). También a Pedri o a Fabián. Su nivel nos deja muy satisfechos", agregó.

"Turquía será de más nivel y exigencia. Hoy hemos venido a jugar nuestro partido para seguir creciendo y ser un poco mejores cada día. El primer tiempo pudo parecer sencillo por nuestro acierto y en el segundo nos ha faltado fluidez. Estoy convencido de que el domingo habrá una mejora hasta llegar al nivel que queremos", sentenció.