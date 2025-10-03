De la Fuente responde a Flick sobre Lamine: "Me sorprende que un ex seleccionador opine así"

Luis de la Fuente, seleccionador español, respondió al técnico del Barcelona, Hansi Flick, por la polémica que se generó tras la lesión de Lamine Yamal en los últimos partidos de España, le recordó su pasado como seleccionador, sorprendido por la falta de "empatía" en las declaraciones que realizó.

Respuesta a Flick

"Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos. Ayer Grimaldo explicó nuestro comportamiento, el mío y el del resto de profesionales de la selección. Me sorprendió que un exseleccionador opine así pero cada uno elige lo que tiene que decir", dijo en rueda de prensa.

De La Fuente respondió de esta forma a las declaraciones del técnico alemán, que en la previa del partido frente al Valencia, el pasado 13 de septiembre, se quejó de que la estrella española siguiese en el campo frente a Bulgaria y Turquía con los partidos ya resueltos.

"Es una pena. Ya se fue de aquí con dolor y le dieron analgésicos. Jugó 73 y 79 minutos y entre los partidos no entrenó. Eso no es cuidar a los jugadores. España tiene los mejores jugadores y la mejor selección, pero no lo han cuidado. Estoy muy decepcionado", aseguró Hansi que denunció una mala comunicación con De la Fuente

"No he hablado nunca con él, sólo por texto. Mi español no es muy bueno, su inglés tampoco, pero al fin y al cabo la comunicación podría ser mejor. Además, no sólo tenemos a un jugador, sino más. Yo también he estado en esa situación, porque he sido seleccionador, pero la comunicación entre el club y la FEF tiene que ser buena", agregó el entrenador alemán.

De la Fuente también aclaró este viernes la razón por la que no respondió a las declaraciones de Flick en un acto de reconocimiento al que acudió en el que recibió las llaves de oro de la Peña Logroño.

"Estaba en mi tierra disfrutando de un día maravilloso y no era el momento para ese tipo de preguntas. Simplemente quise decir eso. No hay ningún conflicto con Hansi Flick. Él ha sido seleccionador y entendía que tenía esa empatía con seleccionadores, nada más", manifestó.