De la Fuente: "Queremos seguir haciendo historia"

"Estoy feliz. Disfruto el sufrimiento, no entiendo el deporte sin el sufrimiento. Cuando juegan dos grandes selecciones es normal que cada una aproveche sus momentos y sus fases y eso se vio hoy", dijo al ser preguntado acerca de si no le fastidiaba haber perdido la posibilidad de lograr una goleada histórica y haber terminado sufriendo. "Quisiera ganar todos los partidos que me queda en mi carrera 5-4", añadió con una sonrisa.

El equipo, tras dos títulos consecutivos, una Liga de Naciones y una Eurocopa tiene, según De la Fuente, "el colmillo afilado" y quiere seguir haciendo historia. "Este equipo tiene el colmillo afilado y tiene hambre de seguir ganando. Hoy me he fijado en sus miradas; tienen mirada de gente ambiciosa que quiere seguir haciendo historia", aseguró. De cara a la final contra Portugal dijo que será un partido entre dos selecciones muy potentes y aseguró que se alegraba de jugar contra Roberto Martínez, con tiene una gran relación, y contra su entrenador de porteros, Iñaki Vergara, que es su amigo de la infancia.