De la Fuente: "Es muy bonito ganar sufriendo, este equipo es insaciable"

"No entiendo el deporte sin sufrimiento ni casi la vida. Es inherente al deporte y en un torneo así con un rival buenísimo como Países Bajos cómo no se va a sufrir. Es muy bonito ganar sufriendo, a los deportistas no les gusta ganar fáciles sino sufriendo para ser mejores, nos encontramos bien en esas circunstancias. Este equipo es insaciable", explicó. "Esta selección es muy joven, tiene mucho recorrido, es insaciable y quiere seguir compitiendo. Pero recuerdo ahora que hace dos años alguien dijo que esto era una competición menor. Menudo ojo. Espero que haya selección para mucho tiempo pero no se puede ganar siempre", añadió.

El seleccionador se mostró muy contento por el partido que ofrecieron. "Ha sido una exhibición de dos equipos que han ido a por la victoria, los penaltis y la prorroga le dan épica a la victoria. Hemos visto un súper espectáculo con dos equipos con armas muy parecidas", explicó. De la Fuente no se mostró preocupado por los goles recibidos en estos dos partidos. "Es muy difícil porque cuando vas a tumba abierta a por un resultado, el rival puede aprovecharlo. Pero tenemos un estilo que nos invita a buscar abiertamente el ataque. Lo importante es la lectura final, mas allá de los goles encajados", afirmó.

El seleccionador dijo que habían preparado los penaltis durante la semana y que en la charla previa trató de tranquilizar a los suyos. "La primera charla era para dar tranquilidad y calma, para descargarles de responsabilidad y reconociendo la valentía por tirarlos", apuntó. Eso sí, reconoció que si Pedri no hubiera finiquitado la serie, habría tenido problemas. "Teníamos claros los cinco primeros y el de Pedri, el problema habría sido el siguiente, porque había muchos jugadores con problemas", afirmó.

De la Fuente admitió que el último cambio, la entrada de Álex Baena, ya tuvo como objetivo la tanda de penaltis. "Los otros tiradores los teníamos muy claro", explicó. El seleccionador dio las gracias a València por el ambiente que hubo. "Ha sido impresionante vivirlo en un estadio entregado", afirmó el técnico. Preguntado por la tardía entrada de Pedri, autor del gol que certificó la clasificación, dijo que es "un jugador genial" pero como lo son otros. "Tenemos la suerte de contar en España con jugadores top mundial", reiteró.

El seleccionador habló también del debut con la absoluta en este cruce del joven Huijsen, que este domingo se estrenó como titular. "Es otra gran noticia que se incorpore a jugadores tan jóvenes a una exigencia máxima y lo hagan sin notarlo. Ha encajado muy bien deportivamente y personalmente. Otro más que se suma a esta familia que no para de crecer", señaló.