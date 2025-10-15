De la Fuente: "Es un honor igualar la racha de Del Bosque"

"Son un equipo muy ambicioso, al igual que yo, y es un honor haber igualado la cifra de partidos invicto de Vicente del Bosque (29), al que admiro, pero el mérito es de todos los jugadores, que hacen que los rivales parezcan más débiles de lo que son", ha comentado. Ha advertido que el partido ante Bulgaria les ha hecho "picar piedra y ser constantes", porque ellos se defendieron muy bien en bloque bajo y, además, no lograron materializar todas las ocasiones de las que dispusieron antes del descanso. Luego, con el primer gol, ya las cosas cambiaron y se ha mostrado "muy contento con la aportación de todos los futbolistas, porque las rotaciones se ganan, y todos han estado a un nivel muy alto".

El seleccionador español ha insistido a la hora de poner en valor el trabajo de los jugadores "que tienen un comportamiento ejemplar, son insaciables, y hacen ser muy optimistas de cara al futuro". Preguntado por Samu y Borja los "9" de La Roja en este partido, ha indicado que ambos "han hecho un trabajo fantástico", porque Samu ha tenido que trabajar mucho para abrir espacios con una defensa muy férrea y bien posicionada, y de eso se ha beneficiado Borja cuando ha salido. "Si fallan ocasiones, ya lo meterán en otra ocasión, porque este equipo tiene una fortaleza, y es que son muchos jugadores los que marcan. Se podrían hacer dos o tres equipos igual de competitivos", ha dicho, antes de advertir de que la clasificación aún no está conseguida, porque quedan dos encuentros muy difíciles, ante Georgia y Turquía, pero está en juego el prestigio del país y, cuando se les exige tanto, están obligados a dar lo mejor, y controlar los partidos.

Preguntado por Pedri, ha apuntado que "tiene mucho talento, actitud, compromiso con la selección, pero también hay otros compañeros que hacen un buen trabajo y todo ello hace brillar al grupo". En cuanto a Mikel Merino, ha señalado que "es un jugador muy completo, con capacidad para adaptarse a diferentes demarcaciones de manera natural" y cree que es una suerte que esté con la selección y que interprete las necesidades que hay en cada encuentro.

Y ha vuelto a recordar que España es producto de lo que han heredado "desde 2008, con Aragonés, luego Del Bosque, que han dejado un legado, y los futbolistas conocen esa historia y quieren conseguir los mismos títulos para hacer historia también". A título personal, ha dicho que es "una responsabilidad y un orgullo ser seleccionador. Estoy pleno. Y para estos futbolistas, también es lo máximo, porque pueden seguir haciendo historia, queremos seguir mejorando y así nos lo planteamos, sabiendo que esto es muy difícil", concluyó Luis de la Fuente.