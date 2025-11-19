De la Fuente: "Esto pone en valor todo el trabajo hecho"

LEER MÁS España cierra su billete al Mundial con un empate ante Turquía

"Esto pone en valor todo lo anterior: la racha que llevamos (31 partidos oficiales sin perder), el 0-6 logrado en Turquía y así sucesivamente en los otros partidos del grupo. En el primer tiempo pudimos conseguir una ventaja con cierta holgura y en el segundo hubo más alternativas, pero pudimos ganar", destacó en rueda de prensa el técnico. De la Fuente subrayó que están "felices por estar en el Mundial y por la manera" en la que lo han hecho, "por la racha de 31 partidos invictos", y dijo que de este empate ante Turquía ha "aprendido lo difícil que es ganar, otra vez", aunque "ya lo conocía, pero no está de más que te lo recuerden".

"Es muy difícil, al igual que mantener este rendimiento con estos jugadores de manera tan seguida, y está muy bien, de vez en cuando, este 'Pepito Grillo' que me recuerde que esto es muy difícil", aseveró el seleccionador, que resaltó que ahora les queda una etapa "muy intensa de trabajo" desde que el 4 y 5 de diciembre conozcan los rivales y las sedes que tendrán en el Mundial. Insistió en que "ahora hay mucho, mucho trabajo por delante, es la época más intensa", y añadió que también les "hace mucha ilusión" la Finalissima de marzo contra Argentina, en la que como ganadores de la Eurocopa se medirán con el campeón de América.

Sobre si tiene ya perfilada la base de los futbolistas que irán al Mundial, De la Fuente no desveló ninguna novedad, pero dijo que en esa faceta "hay una parte positiva" porque, "dentro de las numerosas lesiones" que han tenido, algunos jugadores han tenido "la oportunidad de reivindicarse y de demostrar al mundo del fútbol todo su potencial. Estamos felices de haberles dado no la oportunidad, pero sí el reconocimiento a su trayectoria y su trabajo, y se abre mucho el abánico" respecto a la futura convocatoria, afirmó el seleccionador, que también explicó que el lateral Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) fue uno de los descartes en Sevilla porque "tenía un golpe" y el lunes le dijo que "no estaba fino".

Ante esa circunstancia, aseguró, decidieron no arriesgar con él, "una vez más en la línea" que mantienen "de cuidar a los futbolistas", para que "se recuperara bien". Cuestionado por el meta del Athletic Club Unai Simón y aseveró que "es un superportero, histórico en números y en futuro", y sobre él "no existe debate", ya que tiene "un rendimiento excepcional" y "no genera ninguna duda, pero es verdad que hay otros grandísimos porteros detrás, y es que entre los diez mejores del mundo hay seis españoles".