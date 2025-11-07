selección española

De la Fuente convoca a Lamine Yamal

Tras la polémica de la última convocatoria, el seleccionador no duda en volver a llamar al atacante del Barça. La presencia de Fornals es la gran novedad de la lista de la selección española para los duelos ante Georgia y Turquía. Destacan las ausencias de los lesionados Rodri, Carvajal, Pedri, Le Normand o Nico Williams en una convocatoria a la que regresan jugadores como Fabián, Fermín o Dani Olmo y de la que vuelve a quedarse fuera Álvaro Morata.

EFE

Madrid |

De la Fuente
De la Fuente | Getty

Luis de la fuente ha ofrecido hoy su última lista de convocados de este 2025. Una lista en la que no falta Lamine Yamal, tras la polémica de la anterior convocatoria, y en la que la gran novedad es la presencia del bético Fornals. También hay que destacar los regresos de jugadores lesionados en la anterior ventana como Fabián, Dani Olmo o Fermín, que vuelven a entrar ahora en los planes del seleccionador. En cuanto a las ausencias, hay que reseñar que las lesiones han marcado mucho esta lista de convocados. Y es que jugadores importantes como Pedri, Rodri, Carvajal, Nico Williams o Le Normand se han quedado fuera por diferentes problemas físicos. Llamativa es también la ausencia, por segunda convocatoria consecutiva, de Álvaro Morata.

España es líder de su grupo con cuatro victorias en cuatro partidos en los que ha anotado 15 goles y no ha recibido ninguno. El primer partido del combinado español en esta ventana será el sábado 15 de noviembre contra Georgia en Tiflis (18:00), una cita en la que una victoria sellaría ya la clasificación de los de De la Fuente para el Mundial del próximo verano. El segundo compromiso será el martes día 18 en Sevilla ante Turquía (20:45). La concentración comenzará el próximo lunes 10 de noviembre. La lista completa de la selección la forman:

Porteros: Unai Simón, Raya y Remiro.

Defensas: Porro, Marcos Llorente, Huijsen, Cubarsí, Vivian, Laporte, Cucurella y Grimaldo.

Centrocampistas: Fabián, Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Baena y Fornals.

Delanteros: Lamine Yamal, Oyarzabal, Yeremi, Olmo, Fermín, Ferran Torres, Samu y Borja Iglesias.

