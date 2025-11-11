selección española

De Frutos cubre la baja de Lamine Yamal

Jorge de Frutos, delantero del Rayo Vallecano, que había entrado en las dos últimas convocatorias del seleccionador español Luis de la Fuente, ha sido citado para ocupar la plaza que deja Lamine Yamal para la disputa de los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, en los que España se mide a Georgia y Turquía.

EFE

Madrid |

De Frutos cubre la baja de Lamine Yamal
De Frutos cubre la baja de Lamine Yamal | Europa Press

De Frutos, que debutó como internacional el pasado 7 de agosto ante Turquía, había sido uno de los descartes de De la Fuente en la última convocatoria de 2025 por el regreso de Lamine Yamal. Tras el incidente protagonizado por el jugador del Barcelona, que se sometió el lunes, el día que se incorporaba a la concentración de la selección, a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia en el pubis sin que los médicos de la Federación fuesen informados, el seleccionador desconvocó a Lamine Yamal y llamó de urgencia a De Frutos.

Durante el martes, día en el que la selección española completará su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, desde las 19:00 horas, se sumará a la concentración De Frutos, que el domingo fue titular en el empate del Rayo Vallecano ante el Real Madrid en LaLiga. La selección española se medirá el sábado a Georgia en el Estadio Nacional Boris Paitchadze (18:00 horas), y cerrará el camino al Mundial 2026 el próximo martes en Sevilla, enfrentándose a Turquía en La Cartuja.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer