Florentino Pérez carga duramente contra Javier Tebas: "No es normal que el presidente de LaLiga promueva un partido fuera de España"

El Real Madrid ha celebrado la Asamblea anual de socios en la que el presidente, Florentino Pérez, ha lanzado un dardo contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal que iba a celebrarse en Miami, pero que finalmente se queda en España. "No es normal que promueva un partido fuera de España", ha expresado Florentino.

"Es algo que no le parece normal ni a su capitán, Frenkie de Jong", ha apuntado, al tiempo que ha criticado que LaLiga permita que Barça y Villarreal tengan acceso "a inyecciones económicas extra por jugar en Miami". Se calcula que los culés habrían recibido unos cinco millones por ese encuentro, y el submarino amarillo sobre seis.

LaLiga está gobernada por una persona "que solo busca proteger sus privilegios"

Según Florentino Pérez, LaLiga está gobernada por una persona "que solo busca proteger sus privilegios" y le ha reprochado su animadversión hacia el Real Madrid, el comportamiento autocrático y la comparación que hizo entre este partido y el que celebró la NFL en el Bernabéu el domingo pasado.

En una publicación en la red social X, Tebas atacó al Real Madrid porque "el estadio es del mismo club que lideró la cruzada de la "integritis" contra el partido oficial de LaLiga en Miami… y que ahora lo cede encantado previo pago". Según Tebas, el partido en Miami tenía "lleno garantizado" e iba a servir para "internacionalizar nuestra competición".

La "animadversión" de Tebas hacia el Real Madrid es "manifiesta"

Por eso, Florentino Pérez ha calificado de "absurda" la comparación, porque el partido de la NFL "sí cuenta con el respaldo de todos los clubes de la competición", no como el de Miami. "Ni siquiera el apoyo de la UEFA", ha apostillado. "Es otro intento del presidente de LaLiga de imponer su voluntad", ha continuado el presidente madridista.

Al mismo tiempo, ha cargado duramente contra el hecho de que Tebas, "cuya animadversión hacia el Real Madrid es manifiesta", ocupe el cargo de vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, que a su vez es "la entidad responsable del arbitraje español". Ha contado que el presidente de la RFEF le ofreció ser miembro de la Federación, un cargo que rechazó porque "no iba a ser cómplice".

No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años

En la misma línea, ha señalado que "no es normal tampoco el nivel de arbitraje español", explicando que "no es solo su opinión", sino que es algo que se ve reflejado en la elección de los 35 árbitros para el Mundial de Clubes, para el que la FIFA "no ha seleccionado ni uno solo español".

Así las cosas, ha sacado a colación el 'caso Negreira' y ha subrayado que "no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. (...) Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país" ha sentenciado.

Tebas le reprocha el tono "mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad"

El presidente de LaLiga se ha hecho eco de las palabras del presidente del Real Madrid y, en una publicación en X, le ha criticado el tono "claramente mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad" que ha usado para criticar el partido que iba a celebrarse en Miami. Según Tebas "era de esperar" y "cada año se supera".

Minutos después ha publicado otro post en el que ha ofrecido "hechos, no relatos" sobre el partido de Miami. Según Tebas, este partido formaba parte de "los acuerdos con la Joint Venture con Relevent", aprobados "por unanimidad" en una Comisión de 2018, "públicos y que el Real Madrid nunca impugnó".

Además, ha reiterado que no es LaLiga ni la UEFA, ni la RFEF ni el CSD quien debe decidir si un partido fuera de España "adultera" la competición, sino que es la FIFA. Tebas ha asegurado que el Barça no iba a recibir ninguna compensación por jugar allí y que el Villarreal "solo iba a recibir una compensación" ligada a los desplazados.

Por tanto, ha concluido que "el partido de Miami fue un proyecto aprobado en los órganos de gobierno de LaLiga, tramitado conforme a la legalidad, explicado varias veces y conocido por el Real Madrid" y que, aunque ahora es tachado de "aberración", en su momento era "una apuesta estratégica".