Flick y la suplencia de Koundé: "Es una cuestión de respeto"

"Antes del partido todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. Hay dos o tres reuniones con los jugadores y es muy importante que los ellos estén en las reuniones, así que no es tan difícil presentarse y cumplir. No va solo de mí, sino de respeto a los jugadores y a todo el mundo. No quiero decir más al respecto porque tengo que hablar con él. Llegó tarde. Es así, es una norma que tiene que quedar clara y es lo que ha pasado hoy", declaró en rueda de prensa.

Sobre el liderato, que ahora ostentan empatados a puntos con el Real Madrid, el técnico alemán le restó importancia. "No está bien ver siempre la tabla, aún queda mucho camino. Estoy muy feliz por los jugadores, también por lo que hemos hecho. Ellos siguen su intuición, nuestra máxima es luchar hasta el final y esto no cambia nada. Lo que tenemos que hacer es luchar hasta el final y así lo hacemos partido tras partido", apuntó.

Preguntado por la titularidad de Frenkie de Jong en detrimento de Marc Casadó, aseguró que está "muy feliz del nivel del equipo. En todas las posiciones tenemos jugadores realmente muy buenos. A veces es muy fácil cambiar a los jugadores (...) En las próximas semanas y meses es muy importante que todo el mundo esté al máximo nivel que pueda demostrar, y de momento lo están haciendo", dijo. "También hablo con 'Casa' -Casadó-, las cosas de momento son así. Frenkie jugó muy bien, tiene un muy buen nivel, es muy bueno en la posesión del balón, y necesitamos de momento las cosas así. Todos tienen su trabajo que desempeñar y cuando juegan, juegan bien", añadió.

Flick también habló del estado físico de Pedri. "Por la parte de la condición física, está haciendo un trabajo muy bueno, estupendo. Deco hizo muy buen trabajo al principio de la temporada cuando planificó todos los expertos y profesionales que tenían que estar con nosotros para ayudarnos a poder conseguir este nivel. No solo en el caso de Pedri, sino también en el de otros jugadores. Juega de un modo fantástico, es extraordinario como jugador", expuso.

Por último, no se mostró preocupado por la falta de goles de Lamine Yamal en las últimas jornadas ligueras. "Lo mejor es que lo intentes en los entrenamientos, y lo está haciendo. Un día llegará el momento en el que marcará goles. Hay que trabajar duro y cuando llega el partido, demostrarlo. Lo está haciendo muy bien, está intentando atacar, acabando las acciones. De momento no ha tenido la suerte que necesita, pero llegará en breve", finalizó.