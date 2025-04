Flick: "Mi sueño es jugar 15 partidos más"

"Todo es posible con trabajo duro. A los jugadores les digo que su mentalidad y actitud es fantástica y me encanta como lo gestionan. Hay que pensar en lo que podemos dar al club y al equipo, si todos dan su cien por cien yo estaré contento. Ser un equipo es lo más importante, y todo el mundo puede ver que hay un equipo en el campo, en el banquillo y en el 'staff'. Todos dan el cien por cien, es un gran puzzle, el necesario para tener éxito", manifestó. Además, celebró antes los medios el que su equipo haya "dado con la tecla" en el terreno de juego. "Me alegra poder ver que hemos ido mejorando con la posesión del balón. Es básico para el Barça. Que el estilo con la posesión sea el bueno, aunque se puede mejorar siempre. Se pueden cometer errores, pero hay algunos que podemos no cometer y en ello podemos mejorar. Pero hemos ido mejorando, sí, y el equipo cree en lo que está haciendo y hay calidad para ganar a cualquier equipo", apuntó.

"Para mí, como ya he dicho, soñar está muy bien pero también hay que decir que nos tenemos que centrar en el siguiente partido, no en los sueños, que llegan cuando trabajas duro y te centras. El equipo cree en sí mismo, cada jugador cree, y esto es bueno. Mi trabajo es recordarles que hay que jugar y ganar en el terreno de juego. Luchamos por todo, estamos ahí y creemos en nosotros", manifestó. Y hablando de sueños, preguntado por el hecho de que Laporta asegurara que sueña con algo increíble, entró al trapo. "No sé lo que sueña el presidente, no lo sé. Espero que tenga dulces y buenos sueños. Yo siempre pienso en positivo, siempre quiero ganar partidos. Nuestro objetivo es jugar 15 partidos más y si lo conseguimos estaré muy contento. Ese es mi sueño; 15 partidos más para el equipo, el club y sus aficionados. Sería una gran temporada, sería fantástica", se sinceró.

Eso sí, ante el Real Betis prevé un partido "difícil" y añadió que "todo el mundo lo sabe" dentro del club. "Va a ser un partido difícil, lo pudimos ver en la Copa, en casa. El resultado no representó el partido. Tenemos que jugar al mejor nivel, a nuestro mejor nivel, contra ellos. Nos centramos en ello, tenemos que gestionar la carga a de los jugadores, recuperarlos, y veremos qué ocurre mañana", señaló. "Está haciendo una muy buena faena, es un entrenador fantástico que sabe sacar la mejor versión de sus jugadores. Antony ha mejorado mucho respecto a cuando estaba en el Manchester United. Eso es cosa del entrenador", comentó sobre Manuel Pellegrini y su buena labor al frente del equipo bético.

Por otro lado, confirmó que Gavi estará listo para jugar. "Pensamos que jugara unos minutos contra el Atlético pero había dudas y tomé la decisión de reservarlo. Para mí es importante que los jugadores jueguen, porque necesitamos a todos con la actitud adecuada. Gavi no tiene ningún problema, hemos hablado con él y los fisios y médicos, y está disponible para mañana", certificó.