Flick: "No quiero hablar del Real Madrid, nos centramos en nosotros"

Ese fue el argumento utilizado cuando le preguntaron en la sala de prensa que, tras perder en el Bernabeu (2-1), el Barça estaba cinco puntos por debajo del Real Madrid y, si mañana los azulgranan ganan, se situarán siete puntos por delante. "Nos quedan muchos partidos. De momento lo que es importante es concentrarnos, mirarnos a nosotros mismos. Tenemos calidad, podemos ganar a cualquiera, pero hay muchas cosas a mejorar y trabajaremos en ello. Lo que no tenemos que hacer es mirar la clasificación y decir: qué bien, vamos primeros", ha recalcado.

En todo caso, el técnico alemán ha rehuido cualquier comentario sobre la situación del entrenador madridista, Xabi Alonso, y sobre si una derrota en Mendizorroza podría suponer su destitución. "No nos centramos en el Madrid, sino en lo nuestro. ¿Si el fútbol es injusto con los entrenadores y se tiene poca paciencia? Podríamos hablar de esto durante horas, pero no quiero hablar del Real Madrid, o de otras cosas, solo del Barça. El Real Madrid no es mi tema", ha insistido.

El gran momento de Eric Garcia, que acaba de renovar su contrato y ha desplazado del once titular a Frenkie de Jong, ha sido otro de los asuntos de la comparecencia del entrenador del Barça. "En los últimos partidos, con la línea de atrás (Kounde, Cubarsí, Gerard Martín y Balde) y Eric por delante, ha funcionado muy bien. Es bueno mantener esta estabilidad, pero no estoy seguro (de mantener esta alineación). Lo importante es ver cómo evoluciona todo", ha indicado. En cuanto a Eric, Flick ha dicho que tiene "mucha calidad" en todas las posiciones en las que ha jugado en los últimos meses. "Nos aporta estabilidad en defensa y también en la construcción del juego", ha resumido.

Ha vuelto a dejar claro que Joan García es el meta titular y que no tiene ninguna intención de cambiarlo porque "ha jugado muy bien" y, respecto a si ha hablado con Marc Andre ter Stegen del asunto, Flick ha dicho que "siempre habla" con todos sus jugadores, pero ha incidido en que el contenido de las conversaciones se queda entre ellos. Flick también ha alabado el papel de Marcus Rashford, que fue decisivo en la segunda mitad ante el Eintracht de Fráncfort saliendo desde el banquillo. "Es un jugador muy profesional, que tiene muy buena predisposición. Le costó adaptarse, pero ahora ha conseguido su mejor nivel. Su mentalidad es muy buena", ha resumido.