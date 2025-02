Flick: "No puede ser, encajamos goles demasiado fáciles"

"Justo después del final del partido no es fácil encontrar las palabras correctas. Estamos muy decepcionados con el resultado, pero el partido que jugamos hoy fue muy bueno, así que me concentro más en esto. Tenemos que mantener la confianza de los jugadores muy alta, pero también tenemos que hablar de los goles, porque no puede ser, fueron demasiado fáciles", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico alemán afirmó que el Atlético es "realmente fantástico". "Tienen un ataque fantástico y puedes ver el poder que tienen. No fue fácil defender, y cuando tienen la oportunidad de terminar, siempre son peligrosos", dijo, antes de hablar de la manera de jugar de su equipo. "Es la manera en la que jugamos y creo que los aficionados lo disfrutan. Terminamos 4-4 y comenzaremos 0-0 en cuatro semanas. Todo es posible y también podemos ganar allí", manifestó.

Sobre el duelo, indicó que defendieron "muy bien durante 75 minutos" y que "los últimos 5 minutos tal vez no fueron tan buenos". "El cuarto gol fue increíble, tenemos que hablar de eso y aprender. Para mí es muy importante que el equipo tenga confianza en que son buenos, en la calidad que tienen", expresó. "La reacción es muy positiva, por eso estoy satisfecho con este partido. Estuve muy decepcionado durante los últimos 10 minutos y con el resultado. Muchos jugadores han jugado al nivel más alto", manifestó.

En otro orden de cosas, resaltó la importancia de remontar el 0-2 inicial. "Si entrenamos así, al 100%, también podemos verlo en el partido. Lo dije hace mucho tiempo. Si entrenamos solo al 70%, no podremos dar 100% en el partido. Lo están haciendo muy bien. Hay un 95% de cosas buenas y 5% que no, y es por eso que encajamos goles hoy, y tenemos que trabajar en eso", subrayó.

"Tuve confianza después de los dos goles de Atlético, y lo hicieron. Esto es algo positivo, seguimos en este camino. Esta es nuestra actitud, la mentalidad del equipo es fantástica. Pero tenemos que trabajar en pequeñas cosas, y lo haremos", advirtió. "Somos un equipo joven, tenemos que aprender y mejorar. No pasa nada en este momento, aunque no es el mejor resultado. Pero tenemos un partido más y creo que podemos ganar ahí", añadió.