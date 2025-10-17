Flick y la polémica con Deco por Lamine: "Es mentira, es una basura"

En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado frente al Girona, el técnico alemán ha salido al paso de los rumores que apuntan a que miembros del área deportiva del club pidieron alinear ante el cuadro francés al futbolista de Mataró, que, según dichas informaciones, inicialmente partía como suplente después de haber llegado tarde a la charla previa de ese encuentro. "Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una basura. Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirían nada. Es una basura. Si alguien ha dicho esto, miente", ha aseverado.