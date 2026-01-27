Flick: "Lo importante es hacer nuestro trabajo; queremos ganar para estar en octavos"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha instado a sus jugadores a centrarse en "lo importante", que es mostrar su "mejor nivel" para ganar al Copenhague, sin pensar en la diferencia de goles, un elemento clave para sellar la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El nuevo formato del torneo

En la rueda de prensa previa al partido de la última jornada de la fase liga de la 'Champions', el técnico alemán ha afirmado que sus jugadores "tienen que respetar mucho" al Copenhague, que también apura sus opciones, aunque para disputar la eliminatoria de repesca.

El Barça, en cambio, es noveno y, si quiere acabar esta fase entre los ocho primeros, debe ganar y lograr una diferencia de goles superior a la de los rivales que acaben la jornada con los mismos puntos.

Sin embargo, a Flick no le obsesiona marcar muchos goles ante el conjunto danés y prefiere ir paso a paso: "Primero tenemos que jugar este partido, respetamos al Copenhague porque tiene un gran equipo. Tendremos que jugar un gran partido y lo más importante es dejar la portería a cero y después marcar para sumar los tres puntos".

Flick ha confirmado la presencia en la convocatoria, que dará a conocer el mismo día del partido, del delantero Ferran Torres, que se ha perdido los dos últimos duelos del conjunto azulgrana, ante el Slavia Praga (2-4) y el Oviedo (3-0), por una lesión muscular en el semimembranoso de la pierna derecha.

"Ferran está bien y está para jugar mañana. Estoy muy contento de que se haya recuperado tan rápido", ha celebrado el técnico de Heidelberg.

No podrá contar, en cambio, con los centrocampistas Pedro González 'Pedri', lesionado, y Frenkie de Jong, sancionado. Preguntado por el impacto que tiene en el juego de su equipo la ausencia del canario, Flick ha señalado que cuenta con "un buen equipo" y ha destacado el "banquillo" que tiene para afrontar los partidos con garantías.

"Tenemos cinco opciones en el banquillo. Lo importante es que todos los jugadores que entren en el campo demuestren que pueden jugar a este nivel. Y eso es lo que quiero ver. Siempre actuamos como un equipo. Estamos en un buen momento", ha reivindicado.

Por otra parte, Flick ha celebrado que el club esté cerca de renovar hasta el 2031 al mediapunta Fermín López, de quien ha elogiado su "mentalidad y actitud", además de su capacidad para "presionar y jugar con el balón".

Asimismo, ha sido cuestionado por su relación con el extremo Lamine Yamal, que ha calificado de "buena, igual que con los otros jugadores", y ha resaltado su buen trabajo presionando a los zagueros rivales en el último partido frente al Oviedo.

"Si no hubiéramos marcado el primer gol, quizás no hubiera llegado el tercero. Yo valoro que presione, que nos dé superioridad... Al final todos queréis ver el gol, pero como entrenador valoro más lo otro", ha comentado.

Otro de los nombres propios de la previa ha sido el del sueco Roony Bardghji, que en verano dejó precisamente el Copenhague para fichar por el Barcelona, donde está jugando a la sombra de Lamine Yamal.

Pese a ello, Flick ha señalado que está completando "buenos partidos" y se ha alegrado de la decisión de la dirección deportiva de apostar por su incorporación.

"No es fácil para él porque se compara con Lamine, pero en cada entrenamiento está centrado en mejorar cada día. Tomamos la decisión adecuada cuando lo firmamos. Juega bien con los dos pies y tiene buena finalización", ha concluido.