Flick: "Ganar la Supercopa nos dio mucha energía el año pasado"

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", señaló el preparador alemán en la rueda de prensa previa a la semifinal que este miércoles enfrentará al Barcelona y al Athletic Club.

Desde la sala de prensa del estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí), sede de la competición, Flick destacó que el conjunto vasco tiene "jugadores rápidos y muy buenos en ataque", y subrayó que "no será fácil ganar" si el Barça comete "los mismos errores" que en la victoria del pasado domingo contra el Espanyol (0-2). "Tenemos que mejorar en defensa y estar conectados como equipo. Tenemos nuestra idea de juego, conocemos nuestras fortalezas, pero tenemos que hacer algunas cosas mejor que en los dos últimos partidos", agregó el preparador alemán, que sólo confirmó la titularidad de Joan García en la portería.

Sobre la presencia del defensa Ronald Araujo, que regresó a la convocatoria después de varias semanas de baja por problemas de salud mental, Flick respondió que no decidirá si el uruguayo estará disponible hasta después del entrenamiento de esta tarde. "Quiero hablar con él, no hemos decidido aún. Si se siente listo para mañana, quizás cambiemos algo, pero por ahora no es nuestro plan", explicó el técnico, que remarcó la necesidad de "cuidar a los jugadores. Todos somos humanos y cometemos errores. Tenemos que apoyar y proteger a los jugadores. Eso es lo que ha hecho el club, y lo aprecio. Araujo es un jugador importante en el campo y en el vestuario, uno de nuestros capitanes, y esperamos que regrese en el mejor nivel posible", añadió.

Flick confirmó que ningún futbolista le ha pedido salir en este mercado invernal, y reconoció que tanto Ferran Torres como Robert Lewandowski están "jugando a un gran nivel" en la punta de ataque. "Los dos están metiendo muchos goles y jugando bien, con una buena mentalidad. De esto se trata, de anteponer al equipo", apostilló. Por otra parte, el técnico elogió el rendimiento de Fermín López como mediapunta en la victoria ante el Espanyol. "Necesitamos este dinamismo, intensidad y desmarques profundos en la posición de diez", deslizó.

Joan García llega pleno de confianza

El portero del Barcelona Joan García afirmó que su equipo llega en "un muy buen momento de confianza" a la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará al conjunto azulgrana con el Athletic Club este miércoles en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí). "Estamos en un muy buen momento de confianza. Tenemos cosas a mejorar que se están repitiendo en los últimos partidos, pero estamos sacando los partidos adelante y dejando la portería a cero", señaló el guardameta catalán este martes en la rueda de prensa previa. Joan García comentó que tanto él como el equipo están "muy motivados y con ganas de lograr el título", que en su caso sería el primero desde que el pasado verano fichó por el Barça.

El guardameta explicó que espera a "un Athletic muy intenso y con las ideas claras", que tratará de "dar mucho ritmo al partido" y que cuenta también con "piezas importantes ofensivamente". "Tenemos claro cómo jugar, seguro que irá bien", añadió. Sobre su buena actuación en la victoria del pasado domingo en el campo del Espanyol, su antiguo equipo, Joan García admitió que fue "un partido especial", pero matizó que lo preparó "como en una semana cualquiera, visualizando cómo iría el partido. Creo que me centré en el partido, que es lo más importante", dijo el portero, quien reconoció que todavía es "muy joven" y tiene "mucho margen de mejora".