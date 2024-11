FC BARCELONA

Flick espera que Lamine regrese ante Las Palmas

La ausencia de Lamine Yamal se deja sentir en el Barcelona que no gana si no cuenta con el joven talento azulgrana y Flick no podrá contar con él tampoco ante el Brest en la Liga de Campeones. El técnico alemán ha descartado también a Balde para el partido que se juega este martes en la Ciudad Condal

EFE