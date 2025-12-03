Flick: "El equipo ha dado un paso adelante"

fc barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, destacó tras la victoria ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (3-1) que el equipo, que con este triunfo consolida el liderato en LaLiga, "dio un paso adelante".

"Veremos si este partido marcará un punto de inflexión en la transformación del equipo. Hoy dimos un paso adelante en la idea que perseguimos y siento que hemos mejorado mucho en todos los aspectos", afirmó en rueda de prensa. En cualquier caso, Flick se mostró cauto: "Estamos de vuelta y en una buena posición, y estoy encantado con ello, pero es demasiado pronto para decir si hemos alcanzado nuestro mejor nivel".

Eso sí, el técnico alemán explicó que siempre buscan "mejorar las cosas que necesitamos mejorar" y que su equipo tiene "esa actitud y esa mentalidad", como se vio ante el Atlético. Y puso dos ejemplos de ello: "los primeros minutos, los controlaron ellos, pero nos recuperamos; y luego han marcado primero y también nos recuperamos". Y justificó haber sacado a Christensen para defender el 2-1 y retrasar las líneas buscando sentenciar a la contra: "La temporada pasada, también tuvimos partidos en los que tuvimos que sacar a los defensas al final. Eso es parte del fútbol".

Preguntado por los nombres propios del choque, Flick afirmó que Pedri "es un jugador excepcional" y dijo alegrarse de que "haya recuperado tan pronto su mejor nivel" tras la lesión. De Raphinha que, "cuando está en el campo, aumenta el dinamismo y la intensidad, y eso contagia a todos", y del portero Joan García que "es bueno ver que está a ese nivel y que nos da estabilidad en defensa".

