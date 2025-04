Flick critica el enfado de algunos suplentes

En la rueda de prensa previa al duelo de este martes de LaLiga EA Sports contra el Mallorca, el técnico alemán ha sido preguntado por las reacciones de algunos futbolistas que se quedaron sin jugar frente al conjunto gallego. "Puedo entender que los jugadores no estén contentos, yo también fui jugador profesional y conozco muy bien la situación de un jugador, ya que todo el mundo quiere demostrar que puede formar parte del equipo y que puede aportar su grano de arena para conseguir los objetivos. ¿Pero si puedo entender la reacción? No la entiendo", ha respondido.

Tras la remontada sobre la bocina contra el Celta, suplentes como el delantero Ansu Fati y el lateral Héctor Fort mostraron su frustración en el banquillo por no jugar, según mostraron algunas imágenes de televisión. "No lo puedo entender porque para mí es una situación que tienen que aceptar. Ganamos, fue una gran remontada después de ir perdiendo 1-3 y creo que tomamos las decisiones más acertadas. Esto es lo que los jugadores tienen que ver. Queremos ver la buena reacción de los jugadores en el césped y no lo que sucede después del partido", ha agregado.

En lo estrictamente deportivo, Flick ha explicado que han analizado qué falló contra el Celta, que en el minuto 63 dominaba por 1-3, y ha admitido que en "cuatro o cinco situaciones" sus jugadores no estuvieron "acertados". "Tenemos la calidad para ganar a cada equipo, pero solo si hacemos las cosas bien. Después del Celta, he visto que el equipo está animado y tenemos que continuar", ha añadido.

Salvo sorpresa, el líder de LaLiga afrontará el tramo decisivo de la temporada, con la disputa de la final de la Copa del Rey del próximo sábado y la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, sin el delantero Robert Lewandowski, que ante el Celta sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo. Flick no ha dado pistas sobre el tiempo de baja que estará el '9' polaco -"tenemos que esperar", ha dicho- y se ha mostrado convencido de las prestaciones de Ferran Torres para suplir al máximo goleador del equipo. "Está en un gran momento de su carrera. Creo que la posición de 9 es la buena para él. Sabe controlar el balón y es dinámico con la presión, pero tenemos que gestionarlo porque lo necesitamos bien hasta el final de la temporada", ha dicho sobre el atacante valenciano.

El alemán Marc-André ter Stegen ha sido otro de los nombres propios de la comparecencia de Flick, quien ha asegurado que el guardameta, que en las últimas semanas se ha entrenado con normalidad, ya "está preparado" para jugar después de superar la grave lesión en la rodilla que sufrió el pasado septiembre. "Hablaremos con él para decidir cuando es el momento para volver", ha agregado.