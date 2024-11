Flick confirma el regreso de Lamine Yamal

"El último entrenamiento ha sido bueno, hay jugadores que van volviendo poco a poco y estamos en buena situación. Lamine está de vuelta y está listo para jugar, todavía no hemos decidido si estará en el once o no, pero puede jugar y jugará", aseguró Flick en rueda de prensa. Y quien también jugará es Gavi, otro jugador que está ya de vuelta al cien por cien. "Después de una lesión tan larga no es fácil volver. Va en muy bien camino. No hay dudas que está al cien por cien de forma física. Es joven, con mucho potencial. Hoy, en el entrenamiento, me ha satisfecho mucho lo que he visto. Espero que le guste saber que jugará", apuntó.

Más dudas tiene todavía Hansi Flick sobre Frenkie de Jong, a quien recomendó que recupere su confianza pero al que defendió. "Vuelve de una lesión larga y lo está haciendo bien. Le estamos ayudando, en el centro del campo tenemos muy buenos jugadores y he de elegir a los que están al cien por cien de forma física, así lo hago. Cuando podemos darle minutos lo hacemos. Va por el buen camino y le estamos ayudando", comentó. "Ha pasado por una lesión larga y en Belgrado se llevó un buen golpe, y hay que gestionarlo. Ahora hace falta que recupere la confianza, para ello debe jugar y tener minutos. Analizamos cada partido, paso a paso, queremos ganar al Las Palmas y quiero tener al mejor equipo posible para mañana. Este es el motivo por el que quizá no tiene tantos minutos como él o nosotros queríamos, pero no pasa nada porque volverá. Pero conlleva un tiempo", añadió.

Y no ve para nada bien que la afición, o parte de ella, le pite. "Lo tengo claro, a mí me gusta que la afición de apoyo a todos los jugadores. La afición es fantástica, por cierto. Tenemos muy buena conexión entre afición y jugadores. Cuando los futbolistas lo dan todo, la afición lo ve. El escenario perfecto, para mí, sería que todos los jugadores tuvieran el apoyo de la afición" "Araujo entrena cada día con más intensidad. No diría una fecha concreta pero está muy cerca de poder jugar partidos", se sinceró.

De todos modos, tiene el foco puesto en ganar al Las Palmas. No en aniversarios, dudas sobre jugadores o pensamientos sobre duelos venideros. "Creo que hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que hoy por hoy lo que es mejor ganar es el partido de mañana. No nos importa lo que pasará el próximo martes o en Dortmund. Lo que nos preocupa y ocupa es el partido de mañana. Queremos dar continuidad a lo visto ante el Brest. Demostrar esto, también a la afición. Mañana jugarán los mejores, y los que estén mejor", apostilló. Así que del 125 aniversario del FC Barcelona y de lo que pueda significar para el equipo solo hablará tras el partido del sábado. "No sé si es el mejor momento para hablar de esto, pero para mí es un honor ser entrenador del Barça. Conozco muy ben la historia de este club maravilloso. Iremos a la celebración y sentiremos la emoción. Quizá mañana os lo pueda explicar", aportó. Eso sí, aseguró que está en un club "fantástico". "Es increíble. Desde que llegué lo dije, y me ha impresionado mucho. Me gusta mucho que trabajamos con mucha libertad, hacemos todos aquellos que necesitamos. Es un escenario muy positivo. También cuando camino por las calles de Barcelona, el trato y la forma que tiene de hablar conmigo es muy amable. En referencia a mí, a mi equipo. Es un gran placer trabajar para este club. Es 'Més que un club', esto sí lo reafirmo", se sinceró.