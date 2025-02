Flick: "¿La carta del Madrid? No es nuestro estilo"

"No quiero hablar de esto. Ellos lo han hecho así, pero ese no es nuestro estilo. Nosotros no ponemos excusas. Cada club tiene su manera. Somos humanos y cometemos errores. Los árbitros tienen un trabajo duro y hay que cuidarlos. No es algo fácil para ellos", ha valorado el técnico alemán al ser preguntado en rueda de prensa por el reciente comunicado publicado por el club blanco.

Tras la derrota en el RCDE Stadium, donde el árbitro no expulsó al blanquiazul Carlos Romero por una dura entrada a Kylian Mbappé, el Real Madrid trasladó al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) una reclamación formal por la que considera una "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR".

En este sentido, Flick ha recordado, en una segunda pregunta sobre esta cuestión, que cuando firmó por el Barça ya dijo que "no quería excusas ni quejas" y ha instado a sus jugadores a ganar sus partidos en LaLiga después de dejar escapar varios puntos. "Tenemos que ver lo que podemos hacer en LaLiga. El domingo tenemos otro partido importante ante el Sevilla, pero lo primero es ganar en Valencia este jueves en la Copa del Rey", ha zanjado.