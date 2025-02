Flick: "Lo de Bellingham fue una falta de respeto"

"Creo que es una falta de respeto en cualquier situación. Pero no es mi asunto, no me incumbe, no tengo que decidir respecto a la situación. A mis jugadores les digo, ¿por qué perder el tiempo y por qué desperdiciar la energía para decir según qué cosas al árbitro? Tenemos una persona en el campo que tiene todo el derecho a hablar con el árbitro, y ese es el capitán. Hay que aceptarlo tal y como es", declaró en rueda de prensa.

Además, puso el ejemplo de otro deporte. "Me gusta mucho también el balonmano, y ahí cuando el árbitro pita, la bola va al suelo y hay que defender. Y esto es lo que importa. Yo creo que podemos aprender muchísimo también de este deporte. No me gusta este tipo de comportamientos, y es algo precisamente que he dicho hoy a mis jugadores. Cuando recibimos una tarjeta roja, nos debilita, y no queremos eso", expresó.

Por otra parte, el técnico alemán habló de la posibilidad de situarse líderes este lunes. "Muchas veces no miramos a la tabla. Sí, es importante mirar la tabla y ver lo que pasará, pero aún queda mucho camino por recorrer. Lo que queremos es demostrar el rendimiento que estamos llevando a cabo desde el nuevo año. Veo en los entrenamientos el equipo tiene mucha confianza, confío en su fuerza. Se están divirtiendo al entrenar, se divierten al jugar, y esto es importantísimo", indicó.

"Tengo la sensación de que realmente el equipo quiere demostrar lo bueno que es, quieren mostrar su mentalidad. Para nosotros, los entrenadores, es extraordinario poder verlo. Les encanta entrenar, adoran mejorar. Es lo que podemos ver. Respecto al campeonato, tienen la confianza de los entrenamientos también en los partidos. Cada día queremos mejorar, ser mejores, y hay que seguir avanzando en este sentido", prosiguió.