La final de la Champions 2027 se disputará en el Metropolitano

La UEFA ha confirmado este jueves que el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid acogerá la final de la Liga de Campeones 26/27. Con capacidad para más de 70.000 espectadores, el estadio del Atlético de Madrid ha sido elegido finalmente por delante del Olímpico de Bakú (Azerbaiyán).

Será la segunda vez que una final de Champions se dispute en este estadio y lo hará en el año en que se cumplirán diez años desde su inauguración. En 2019 ya se disputó allí la final de la Liga de Campeones en la que el Liverpool se impuso al Tottenham, levantando así su sexta Copa de Europa.

La de 2027 será la novena final de Champions que se dispute en España, que ya ha acogido finales en el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el Ramón Sánchez-Pizjuán, además de la ya citada en el Metropolitano.

Este estadio se encuentra, además, entre los once estadios españoles elegidos para acoger partidos en el Mundial 2030, cuenta con 1.000 plazas de parking dentro del propio edificio y otras 3.000 en el exterior. Se cuenta, además, con un gran perímetro propiedad del Atlético de Madrid en el que se prevé que se pongan en marcha las dos Fan Zones.

La UEFA ha anunciado también que en 2027 la final de la Champions femenina se jugará en Varsovia (Polonia) y que la próxima Supercopa de Europa se disputará en Salzburgo (Austria).