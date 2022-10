Se filtran fotos íntimas del presidente del equipo paraguayo Rubio Ñu con un jugador

Desde Paraguay llega un escándalo sexual que está siendo de lo más comentado. Se ha filtrado una foto del presidente del club Rubio Ñu, Antonio Gonzákez, con el jugador Bernardo Gabriel, tumbados en una cama sin ropa.

Esta foto habría sido filtrada a través de las redes sociales tras un presunto problema con el representante del jugador, que formaría parte de un triángulo amoroso con el presidente y el jugador.

"Era mi pareja sentimental"

En Radio Azul y Oro, el presidente Antonio González reconoció que Bernardo Gabriel era una persona "especial" para él: "Entre paréntesis, era mi pareja personal".

"Tenía todos los privilegios, coches que nunca pensó conducir. De repente apareció una vieja loca y se tuvo que ir del club porque le llevó a Mar de Plata. Entonces, tomé la medida para que no entre más al club. No cuento esto por despecho, no soy dueño de nadie. El problema es que uno tomó cariño y aprecio. Era mi pareja sentimental", explicó.