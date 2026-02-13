athletic de bilbao

La FIFA incluye al Athletic Club en su lista de clubes bajo prohibición de inscribir jugadores

El Athletic Club aparece en la plataforma de la FIFA que incluye los clubes sancionados con la prohibición de inscribir jugadores, por lo que está en serio riesgo deportivo durante las próximas tres ventanas de fichajes si no resuelve el conflicto.

Europa Press

Madrid |

La FIFA incluye al Athletic Club en su lista de clubes bajo prohibición de inscribir jugadores
La FIFA incluye al Athletic Club en su lista de clubes bajo prohibición de inscribir jugadores | Agencia EFE

La 'FIFA Registration Ban List', que se puede consultar en la web del organismo que rige el fútbol mundial, entró en vigor hace dos años para fomentar la transparencia y facilitar toda la información en relación con las actividades de la FIFA con sus órganos judiciales. El cuadro vasco no ha respondido de manera oficial ante su inclusión en esta 'lista negra' pero según la propia FIFA, la prohibición de inscribir jugadores forma parte de las medidas disciplinarias que tienen facultad para imponer a los clubes.

La sanción que aparece en el caso del Athletic es por tres periodos de fichajes, pero cabe la posibilidad de que el conjunto vasco subsane la presunta infracción, que no ha sido desvelada ni por la FIFA ni por el club. Un caso parecido sufrieron Rayo Vallecano y Mallorca el año pasado, que resolvieron en pocos días.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer