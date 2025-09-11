La FIFA autoriza el fichaje de Laporte por el Athletic

El Athletic Club ha confirmado este jueves en un comunicado que la FIFA ha autorizado el fichaje de Aymeric Laporte y finalmente podrá ser inscrito en los próximos días con el equipo bilbaíno y ponerse a las órdenes de Ernesto Valverde.

El del central internacional ha sido uno de los culebrones del verano en clave mercado de fichajes, ya que desde muy pronto se dio por hecha su vuelta al club bilbaíno, pero todo se fue posponiendo hasta los últimos días de mercado y la documentación no llegó a tiempo.

El 3 de septiembre, dos días después del cierre de mercado, el Athletic comunicó que la FIFA había denegado la solicitud para que el club obtuviera el 'transfer' internacional de Laporte, por lo que no podía inscribir al futbolista.

"El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", dijo entonces.

El Athletic, después de recibir la autorización de FIFA, se encuentra a la espera de que se emita el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) para realizar la inscripción del hasta ahora jugador del Al-Nassr.

Aymeric Laporte, canterano del Athletic, vivirá su segunda etapa en el club, donde ya jugó entre 2012 y 2018, cuando se marchó traspasado al Manchester City por 65 millones de euros. A sus 31 años vuelve al Athletic tras dos temporadas en el Al-Nassr. En la temporada 24/25 disputó 30 partidos con el club saudí marcando cinco goles.

Durante los últimos años, además, se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes para Luis de la Fuente en la selección española, con la que ganó la Eurocopa 2024 siendo titular en seis de los siete partidos, aunque sus problemas físicos le han apartado de la selección en las últimas convocatorias.