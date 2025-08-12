Fernando Roig: "El que quiera irá gratis a Miami"

"Si se realiza seremos el primer equipo europeo en jugar allí un partido de Primera División. Es un gran hito", señaló en declaraciones a los medios, después de que a petición de la Liga, la RFEF aprobara el lunes pedir permiso a la UEFA y a la FIFA para jugar allí. "Nuestros aficionados tendrán unas molestias. Pero vamos a compensarlo. El que quiera ir a Miami irá gratis en avión. Y el que no quiera o no pueda, tendrá un descuento del 20% en su abono de esta temporada", señaló.

El directivo aseguró que lo que se pueda ganar por disputar allí el choque se dedicaría a esas medidas para compensar las "molestias" a los seguidores. "Todo el tema económico va a ir dedicado a compensar a los aficionados. Lo que gana el club aquí es la expansión de la marca, de los patrocinadores y mirar hacia el futuro de abrirnos al mercado. El dinero, como tal, será dedicado a los aficionados", afirmó.

Roig explicó que se trata de una idea que LaLiga maneja desde 2019 y que se intentó con un Villarreal-Atlético pero que no se pudo sacar adelante. "Llegar a Estados Unidos es una gran oportunidad. Allí ha sido el Mundial de Clubes y el Mundial se celebrará el año que viene", recordó. "Hay que fomentar el fútbol español y es muy importante aprovechar esta oportunidad. Tenemos doce escuelas de fútbol en Estados Unidos. Queremos crear algunas más en este país. Hemos sido pioneros y queremos seguir siéndolo en la expansión internacional. Es una medida importante también para nuestros esponsors", aseguró.

Roig señalo que se trataría de una "gran expansión para el Villarreal y para La Liga en general" y asumió que jugarían como locales pero que habría más seguidores del club catalán. "Allí habrá más apoyo para el Barça, no tengo duda. Pero es muy importante para nosotros expandir la marca y el sector de la cerámica. Allí hay oportunidades de negocio. Hay muchos equipos de acuerdo de expandir nuestro fútbol a otros países. Queremos movernos para obtener más ingresos y acercarnos a otras ligas, como la inglesa", afirmó.

Preguntado por si podría considerarse una alteración de la competición, al suponer un partido más para el Barcelona con más público a su favor, lo descartó. "En nuestro campo, no hemos ganado al Barcelona y en el suyo le hemos ganado varias veces en los últimos años. Así que, quizás, tengamos más posibilidades. Allí, les hemos ganado este año, sin ir más lejos", recordó. Roig apuntó que quedan "unos trámites" para poder cerrar el cambio de escenario y que ahora depende de la UEFA. "Pero en principio todo hace pensar que se celebrará allí", señaló.