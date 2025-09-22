fc barcelona

Fermín estará tres semanas de baja por una lesión muscular

El centrocampista del Barcelona Fermín López estará tres semanas de baja, a causa de una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo, según han comunicado este lunes los servicios médicos del club azulgrana.

EFE

Madrid |

El andaluz se lesionó prácticamente en la última acción del partido de este domingo ante el Getafe (3-0), en un encuentro en el que participó la última media hora en sustitución de Ferran Torres.

Fermín, según el pronóstico de los médicos del Barcelona, se perderá cuatro partidos (Oviedo, Real Sociedad, Paris Saint-Germain y Sevilla) y podría estar listo para el choque del próximo 18 de octubre ante el Girona después del parón de selecciones. Con la baja de Fermín son cinco los lesionados que tiene en la actualidad el equipo de Hansi Flick: Marc-Andre ter Stegen, Alejando Balde, Lamine Yamal y Gavi.

