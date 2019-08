Fekir reconoce que hubo interés del Sevilla pese a las palabras de Monchi

Fekir pudo acabar en el Sevilla. Así lo ha afirmado el propio atacante en su presentación con el Betis: "Tuve contactos con el Sevilla, pero ya lo tenía avanzado con el Betis. Respeté la palabra porque todas las personas se portaron muy bien conmigo".

Es la versión de Fekir, que no coincide con la de Monchi. El director deportivo del Sevilla afirmó que recibe muchas llamadas al día y, al ser preguntado por Fekir, habló de "ofrecimientos de jugadores": "Me ofrecen a muchos jugadores. No estoy para meterme en líos con el Betis".