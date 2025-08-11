La Federación decide hoy el futuro de Montse Tomé

La continuidad de Tomé está en el aire y los directivos tomarán la decisión definitiva tras el estudio del informe deportivo. Dentro de la RFEF existe una corriente liderada por Reyes Bellver, la directora de fútbol femenino, que apuesta por el cambio y la búsqueda de un nuevo perfil para el cargo que aseguran que hasta el lunes no será oficial la decisión final.

La cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París hace un año y la pérdida de la final de la Eurocopa este verano, en la tanda de penaltis ante Inglaterra, pondrán sobre la mesa el reemplazo de Tomé. El nombre que suena con más fuerza en la Federación para ser la nueva seleccionadora española femenina es Sonia Bermúdez, exjugadora internacional que ya integra la RFEF trabajando en categorías inferiores al mando de la categoría sub-23, que desaparece.

Montse Tomé, en el cargo desde que relevó a Jorge Vilda en septiembre de 2023, tras la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, dirigió a España a la conquista de una Liga de Naciones, un subcampeonato de Eurocopa y la cuarta plaza en los Juegos Olímpicos. Además, ha situado a la selección española como número uno en la clasificación mundial de la FIFA de selecciones femeninas de fútbol, por delante de Estados Unidos, Suecia e Inglaterra.