La Federación confirma la baja de Rodri

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la baja de Rodri Hernández para los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia y Bulgaria por un problema muscular sufrido con el Manchester City.

EFE

Madrid |

Rodri se lesionó el domingo a los veinte minutos del triunfo del City ante Brentford, al dañarse el isquiotibial derecho. El centrocampista español, uno de los capitanes de la selección española, confirmó nada más acabar el partido que no podría viajar a Madrid para sumarse a la concentración de la selección española que comienza en la tarde del lunes.

La Federación confirmó que Rodri no se desplazará a la Ciudad del Fútbol para ser revisado por los doctores de la selección "tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la RFEF y una vez fue sustituido este domingo en el partido entre el Brentford y el Manchester City".

Luis de la Fuente, seleccionador español, sufre dos bajas de la convocatoria inicial que diseñó para medirse el sábado 11 de octubre a Georgia en Elche, y el martes 14 a Bulgaria en Valladolid. En sustitución de Lamine Yamalcitó en la noche del domingo a Borja Iglesias.

