El exmédico del Real Madrid, sobre los vendajes del Barça: "Podría ser que no han sobornado a Negreira"

Niko Mihic, presidente de Sports Doctors Network y jefe de los servicios médicos del Real Madrid durante seis años, ha concedido una entrevista al diario 'Marca' donde ha podido hablar de la actualidad de las lesiones y su prevención. En esta charla Mihic no se ha mordido la lengua sobre los vendajes culés: "Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis… de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas".

"Yo creo que un jugador no juega con un aparataje, que diseña una lesión, una carencia, si no es por hacer algo con eso", ha continuado Mihic, quien también ha indicado que "hay muchos jugadores de otros equipos que los usan. ¿Puede ser una moda? No creo en modas".

Sin embargo, no ha sido el único método de recuperación que ha criticado, también ha tenido palabras para las cremas en el pecho: "Eso siempre lo hemos hecho, eso es un poco más psicológico que físico. La gente cree que tiene más aire". En referencia a los geles ha expresado que "son sales o hidratos de carbono que se dan para que si alguien tiene una cierta hipoglucemia debido a la cantidad de esfuerzo que hace, se puede compensar así".